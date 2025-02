ESG i motvind – Europa presses fra flere kanter

Markedet viser imidlertid at den globale bevegelsen mot en mer klimavennlig økonomi slett ikke er over. Ifølge Morningstar ble det tilført over 10 milliarder dollar i nye midler til bærekraftige fond i tredje kvartal 2024, hovedsakelig takket være europeiske investorer som holder trykket oppe. Dette understreker at kapitalflyten følger de områdene som fortsatt prioriterer fremtidens løsninger.

Les også Advarer mot lavere avkastning i «grønne» aksjer Investeringsrådgiveren Connectum får stadig flere forespørsler om bærekraftige investeringer. Men håpet om avkastning er ikke nødvendigvis lysegrønt.

Bransjen prøver også å adressere utfordringen med grønnvasking og svekket tillit. Ett eksempel er «overgangsfond», som investerer i selskaper med høye utslipp, men som har troverdige planer om å redusere karbonavtrykket. Slik bygger man broer fra tradisjonelle industrier til et lavutslippssamfunn, i stedet for bare å ekskludere alt som ikke allerede er «grønt». Samtidig vokser interessen for biologisk mangfold og naturkapital, og fond innen disse områdene har mer enn doblet seg de siste tre årene, selv om de fortsatt utgjør en liten andel av totalen. Denne typen diversifisering åpner for nye muligheter der man kan kombinere bærekraftige mål med finansiell gevinst.

Selv i et fiendtlig politisk klima har historien vist at pengene vil lete etter lønnsomme løsninger. I lengden er det derfor lite sannsynlig at bærekraftige investeringer vil forsvinne. For investorer, politikere og bedrifter er spørsmålet ikke om de vil overleve Trump og Frankrikes krav om deregulering, men hvordan man best sikrer at de fortsetter å vokse. Global oppvarming venter ikke på politiske endringer – og det burde heller ikke kapitalen gjøre.

Mohammad Reza Allahdadi

Doktorgradsstipendiat i bærekraftig finans, Handelshøyskolen ved NMBU