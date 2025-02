Grønne obligasjoner, men røde tall

I perioden fra 2020 og frem til starten av 2022 var markedets etterspørsel etter grønne investeringer svært høy. Det ble i perioden 2020–2021 utstedt grønne obligasjoner for over 300 milliarder kroner i det nordiske markedet ifølge data fra Norsk Tillitsmann. I utgangspunktet er det ingen materielle forskjeller på grønne og ordinære obligasjoner fra samme utsteder, utover at midler hentet inn gjennom grønne obligasjoner skal øremerkes til grønne formål.

Investorene var villige til å lånefinansiere grønne initiativ i stort monn i denne perioden, og den høye etterspørselen gjorde at dette ofte ble gjort til lave kredittrisikopremier og med svake lånevilkår sett fra et kreditorperspektiv. Etterspørselen var trolig såpass stor at finansielt svake selskap kunne få billig obligasjonsfinansiering, som følge av et grønt stempel.

Innen høyrentesegmentet, det vil si den mer risikable delen av obligasjonsmarkedet, utgjorde grønne obligasjoner 10 og 14 prosent av emisjonsvolumene i henholdsvis 2020 og 2021. Gjennomsnittlig løpetid for disse obligasjonene var fire år. Dermed melder refinansieringsbehovet for mange av disse lånene seg nå i 2024 og 2025.

Mye har skjedd siden forrige gang disse selskapene hentet penger i obligasjonsmarkedet. Mange av de grønne initiativene som fikk obligasjonsfinansiering i løpet av 2020 –2021, baserte seg på ny, innovativ teknologi og hadde ambisjoner om inntjening som lå langt frem i tid. Forretningsmodellene var usikre og utfallet ofte binært – man kunne lykkes eller ikke lykkes med den nye, grønne teknologien.