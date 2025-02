REKORDÅR I FJOR: – Det er «gammel moro» vi håndterer nå. Men jeg er redd for at det kan bli større tap nå enn i et veldig sterkt marked, sier Kameo-sjef Sebastian Martens Harung (t.v.), her sammen med kommunikasjonssjef Frode Riis Andersen. Foto: Eivind Yggeseth