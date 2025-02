Europeiske aksjer slår amerikanske

Det europeiske aksjemarkedet har hatt en sterk start på året, drevet av fraværet av nye tolltiltak fra USA og solide selskapsresultater.

Europeiske aksjer har steget nesten 8 prosent hittil i år, sammenlignet med 3,5 prosent for S&P 500 i USA.

«Fravær av konkrete tollsatser har bidratt til å løfte europeiske aksjer», skriver Nordea-strategene Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i sin ukesrapport.

Samtidig preges markedet av stor usikkerhet, særlig rundt amerikansk handelspolitikk. Donald Trumps nylige annonsering av økte tollsatser på varer fra Mexico og Canada sendte børsene ned, men da han utsatte tiltakene, hentet markedet seg raskt inn igjen.

«Egentlig har vi ikke blitt veldig mye klokere på hvordan handelspolitikken vil utvikle seg», skriver Nordea-strategene.

Høye estimater

Teknologisektoren har hatt en tøff start på året, med svake kvartalstall for flere av de største selskapene. Microsoft, Amazon og Alphabet har annonsert massive investeringer i kunstig intelligens, men investorenes skepsis har økt.

«Den underliggende tonen er at estimatene nå har kommet så høyt at det er vanskeligere for selskapene å overraske på oppsiden», skriver Nordea.

På Oslo Børs har sterke selskapsresultater ikke nødvendigvis ført til kursoppgang. Equinor, DNB og Kongsberg Gruppen leverte solide tall for fjerde kvartal, men aksjene falt likevel tilbake.

Fremover vil markedet fokusere på amerikanske inflasjonstall og videre signaler fra sentralbankene.

«For øyeblikket er det en diskusjon om det kommer rentekutt fra Fed i år i det hele tatt. En sterk sysselsettingsrapport kan dempe håpet om lavere renter, noe som igjen kan gi turbulens i aksjemarkedet», heter det i rapporten.