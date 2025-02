Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Oslo Børs har sendt Espen Teiglands aksjehandel og haussing til Finanstilsynet. Forvalter Jan Petter Sissener mener det er så grisete at det nærmer seg svindel.

I forrige uke omtalte Finansavisen at Teigland hadde hamstret mer enn 2 millioner aksjer i Nordic Unmanned. Deretter publiserte han en analyse på Investornytt med tittelen «Dette selskapet kan stige 250% neste tiden». Analysen skapte så stor kjøpsinteresse at Nordic Unmanned steg nær 100 prosent, samtidig som Teigland solgte brorparten av sine aksjer.

Det går så det griner for afterskistedene Stavkroa i Hemsedal og Laaven i Trysil, og eierne kan nå glede seg over store millionutbytter.

For eierne i Hemsedal er det satt av et utbytte på 4,5 millioner kroner for fjoråret, etter både omsetningsvekst og resultatvekst. Afterskistedet i Trysil har enda høyere lønnsomhet, og her er eierne tilgodesett med et utbytte på 7 millioner kroner.

Julie Josephine Blystad, datteren til Arne og Marianne Blystad, har kjøpt årets dyreste villa.

Sammen med mannen Felix Fürst har hun betalt 68 millioner kroner for den staselige eiendommen på Vinderen i Oslo. Etter planlagt oppussing vil prisen passere 100 millioner kroner.

På lederplass spør Trygve Hegnar om vi ser Arbeiderpartiet på vei mot 40-tallet. Man kan spøke med slikt, men velgerne gikk bananas da Jens Stoltenberg landet.

Det er ikke nok med en dans på Slottsplassen for å beholde velgerne som strømmer til Ap. Regjeringen har fått åtte nye Ap-statsråder, inkludert flodbølgen Stoltenberg. De kommer til å feie over det de kan, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Endúr: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Lumi Gruppen: Kl. 07.30, hos ABG kl. 13.00, webcast