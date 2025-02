Det er blandet stemning på børsene i Asia mandag.

Sent søndag kveld ble det kjent at USAs president Donald Trump innfører 25 prosent straffetoll på stål- og aluminium-import fra alle land, inkludert fra Canada og Mexico.

En offisiell kunngjøring skal komme mandag, men det er foreløpig ikke kjent når de nye tollsatsene vil gjelde fra.

Han påpekte også at USA vil innføre en såkalt gjengjeldelsestoll, noe som betyr at de vil innføre toll på alle produkter der et annet land har tollbelagt amerikanske varer.

I Japan stiger Nikkei mandag morgen 0,27 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp marginale 0,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,39 prosent, CSI 300 legger på seg 0,06 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 1,70 prosent.

Ferske tall viser at konsumprisene (KPI) i Kina i januar steg 0,5 prosent over året, mot en ventet oppgang på 0,4 prosent. På månedsbasis var KPI opp 0,7 prosent.

I samme periode falt de kinesiske produsentprisene 2,3 prosent, mot et ventet fall på 2,1 prosent.

Kospi i Sør-Korea er opp 0,20 prosent. Eller i India faller Nifty 50 i India 0,69 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,34 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,86 prosent.