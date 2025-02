Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at nyhetsstrømmen knyttet til Trump og tollsatser fortsatte med full styrke fredag og bidro til bred nedgang på Wall Street.

«Hvorvidt investorene bør frykte den tilsynelatende “aggressive” stilen til Trump og hans regjering, er det store spørsmålet. På lang sikt handler strategi og taktikk mer om analyse av endgame enn noe annet. Når alt kommer til alt, handler risiko for Trump, investorer og alle andre om å vite hva man holder på med», skriver Berntsen.

«Så hva er det Trump vet som gjør ham sikker på å vinne endgame? Kan det være at selskapene og landene som har store overskudd i handelen med USA, vil flytte deler av produksjonen til USA grunnet fordelaktige energipriser på grunn av lave gasspriser og stabile rammevilkår? I så fall setter dette Trumps uttrykk «Drill Baby, Drill» i en bredere kontekst enn ved første øyekast», fortsetter han.

Analytikeren skriver videre at for Europa er svaret trolig ikke å møte proteksjonisme med proteksjonisme.

«EU vil ha større fordeler av å styrke sin egen indre konkurranseevne, investere i fremtidsrettet teknologi og grønn industri, og bygge ut handelsavtaler med andre regioner for å redusere avhengigheten av USA», påpeker Berntsen.

«Samtidig kan land som Tyskland og Frankrike posisjonere seg som globale ledere innenfor bærekraftig energi og teknologi, og på den måten gjøre seg mindre sårbare for handelskriger. En aktiv dialog med Kina, India og Sørøst-Asia kan også gi Europa nye muligheter som motvekt til amerikansk dominans», skriver analytikeren videre.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia mandag. Sent søndag kveld ble det kjent at USAs president Donald Trump innfører 25 prosent straffetoll på stål- og aluminium-import fra alle land, inkludert fra Canada og Mexico.

I Japan stiger Nikkei mandag morgen 0,27 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp marginale 0,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,39 prosent, CSI 300 legger på seg 0,06 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 1,70 prosent.

Ferske tall viser at konsumprisene (KPI) i Kina i januar steg 0,5 prosent over året, mot en ventet oppgang på 0,4 prosent. På månedsbasis var KPI opp 0,7 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er mandag morgen opp 0,67 prosent til 75,16 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,70 prosent til 71,50 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,79 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Ukens siste handelsdag endte i rødt. Samleindeksen S&P 500 endte ned 0,95 prosent til 6.025. Industritunge Dow Jones falt 0,99 prosent til 44.303, mens teknologiindeksen Nasdaq falt hele 1,36 prosent til 19.523.

Giganten Amazon falt hele 3,66 prosent på skuffende guiding for kommende kvartal. Amazon venter at salgene i årets første kvartal vil tikke inn på et sted mellom 151 til 155,5 milliarder dollar, mot konsensus på 158,5 milliarder dollar.

Uber steg 6,6 prosent etter at det ble kjent at investor og milliardær Bill Ackman's investeringsselskap Pershing Square Capital Management har kjøpt en betydelig eierandel i taxiselskapet.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt 0,94 prosent til 1.485,10 poeng fredag, og endte dermed uken med en nedgang på 2,0 prosent. Det ble omsatt for 6.107 millioner kroner.

Kongsberg Gruppen falt 6,07 prosent til 1.208 kroner etter sin kvartalsrapport og er med det i en korreksjon. Ved utgangen av fjerde kvartal var selskapets ordrereserve på 128 milliarder kroner, 44 prosent høyere enn for ett år siden.

Norske Skog falt 12,32 prosent til 20,50 kroner etter kvartalsrapporten. Selskapets gjeld økte med 400 millioner kroner til 4,1 milliarder kroner i løpet av fjerde kvartal.