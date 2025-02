Oslo Børs stiger mandag formiddag.

Rett før kl. 11 står hovedindeksen i 1.489,45, opp 0,29 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Donald Trump meldte i natt at han mandag vil kunngjøre 25 prosent straffetoll på alt stål og aluminium som importeres til USA. I tillegg vil det tirsdag eller onsdag annonseres såkalt gjengjeldelsestoll, altså at USA vil innføre toll på alle produkter der et annet land har tollbelagt amerikanske varer.

Aluminiumskjempen Norsk Hydro er ned 0,97 prosent til 67,12 kroner.

Opptur

Endúr stiger 5,07 prosent til 76,70 kroner etter melding om milliardoppkjøp og Witzøe-familien inn på eiersiden. Aksjen har på det meste i dag vært oppe i 79,80 kroner.

Selskapet la i morges også frem sine tall for fjerde kvartal, som viste en rekordhøy omsetning på 775 millioner kroner, 18 prosent over samme periode i fjor. EBITDA endte på 61,3 millioner, mot 38,7 millioner i 2023.

Hexagon Purus meldte etter at børsen stengte fredag at de har fornyet sin flerårige avtale med en ledende europeisk bussprodusent for levering av hydrogendrivstofflagringssystemer til kollektivbusser frem til 2028. Det sender aksjen opp 4,00 prosent til 2,99 kroner.

I rødt

Kongsberg Gruppen falt fredag 6,07 prosent etter sin kvartalsrapport, og fortsetter mandag ned ytterligere 2,65 prosent til 1.176,00 kroner. Aksjen var fjorårets store vinner, med en oppgang på over 170 prosent.

Flere meglerhus gjør nå justeringer. Både Arctic Securities og Pareto nedgraderer sine anbefalinger på aksjen. Førstnevnte fra hold til salg, men løfter kursmålet fra 800 til 990 kroner. Pareto jekker ned fra kjøp til hold, men opprettholder sitt kursmål på 1.250 kroner.

Carnegie anbefaler fortsatt hold og kutter kursmålet fra 1.415 til 1.301 kroner, mens Nordea holder på kjøpsanbefalingen og løfter sitt kursmål fra 1.300 til 1.375 kroner.

NRC Group og Bane NOR har avsluttet meklingen knyttet til Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen (ETM) uten at partene har kommet til enighet, og NRC vil nå derfor iverksette rettslige skritt. Aksjen faller nå 10,00 prosent til 4,05 kroner.

Selskapet melder samtidig at de forventer at driftsresultatet for 2024 vil forbli i den lave enden av den tidligere kommuniserte guidingen.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er mandag morgen opp 1,00 prosent til 75,41 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,00 prosent til 71,71 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,79 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor stiger 2,38 prosent til 270,50 kroner, mens Aker BP er opp 1,55 prosent til 248,80 kroner. Vår Energi stiger 1,25 prosent 34,70 prosent.