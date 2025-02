Flere analytikere har lagt frem analyser på Schibsted etter at selskapet la frem tall for fjerde kvartal på fredag.

Arctic Securities

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Henriette Trondsen at kursmålet for Schibsted nedjusteres til 430 kroner fra tidligere 440 kroner, mens kjøpsanbefalingen opprettholdes. Justeringen reflekterer en svakere start på året enn forventet, med kortsiktige utfordringer knyttet til recommerce-segmentet etter separasjonen av medievirksomheten, skriver hun.

Samtidig argumenterer Trondsen for at 2025 ikke kun vil være et overgangsår, slik konsensus tilsier, men at ARPA-vekst og potensielle verdijusteringer knyttet til Adevinta kan løfte verdsettelsen. Schibsted handles for øyeblikket til en implisitt multiplikator på 13 ganger estimert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) for 2026, noe som ifølge Trondsen er lavt sammenlignet med tilsvarende selskaper innen eiendom og motor.

Analysefakta Aksje: Schibsted Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 430 (440)

Trondsen peker på at fjerde kvartal var svakere enn ventet, hovedsakelig grunnet høyere kostnader i NMP og svakhet i Delivery-segmentet, delvis oppveid av lavere konsernkostnader. Hun forventer nedjusteringer av konsensusestimater for 2025, men påpeker at hennes egne anslag ligger over konsensus for 2026 og 2027.