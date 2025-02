Oslo Børs i grønt – Røkke-aksje stiger markant før tallslipp

Rett før kl. 14 står hovedindeksen i 1.491,26 poeng, opp 0,42 prosent, og det er foreløpig omsatt for 2.334millioner kroner.

Brent-olje med levering i april er opp 1,33 prosent til 75,65 dollar fatet, mens gassprisen (TTF) er opp 4,71 prosent til 58,35 euro pr. megawattime.

«Europeiske gasspriser har steget til det høyeste nivået på to år på grunn av kaldere vær og strammere lagersituasjon. Prisene steg med over 4 prosent i morges og er nå på sitt høyeste siden februar 2023. Gasslagrene er allerede på sitt laveste nivå for denne tiden av året siden energikrisen i 2022. Lagerbeholdningen er nå 49 prosent full, sammenlignet med 67 prosent på samme tid i fjor», skriver råvarestrateger hos ING.

Det sender Equinor opp 3,41 prosent til 273,20 kroner, Aker BP stiger 2,37 prosent til 250,80 kroner, mens Vår Energi stiger 2,42 prosent til 35,10 kroner.

Endúr opp, KOG ned

Ketil Skorstad-favoritten Endúr stiger 4,93 prosent til 76,60 kroner. Industrikonsernet la frem tall for fjerde kvartal mandag morgen, som viste 18 prosent omsetningsvekst år-over-år, og resultatet før av- og nedskrivinger (ebitda) på 61,3 millioner, mot 38,7 millioner i 2023.

Tre minutter etter kvartalsrapporten, meldte Endúr at Witzøe-familien skal på eiersiden i forbindelse med et milliardoppkjøp. Oppkjøpet ventes å gi inntekter på ytterligere 2,75 milliarder kroner for fjoråret, og en ordrereserve på 6 milliarder kroner.

Kongsberg Gruppen falt fredag 6,07 prosent etter sin kvartalsrapport, og fortsetter mandag ned 4,22 prosent til 1.157 kroner. Aksjen var fjorårets store vinner, med en oppgang på over 170 prosent.

– Når man leverer så bra, så blir forventningene stadig høyere. Så leverer man som ventet, det kommer ikke en ny runde med estimatoppjusteringer, og fokuset rettes mot verdsettelsen. På dagens aksjekurs handles Kongsberg Gruppen til betydelig premie på mellom 40–100 prosent til andre forsvarsaksjer, sier Arctic-analytiker Lukas Daul.

Yara videre ned

NRC Group og Bane NOR har avsluttet meklingen knyttet til Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen (ETM) uten at partene har kommet til enighet, og NRC vil nå derfor iverksette rettslige skritt. Aksjen faller 9,33 prosent til 4,08 kroner.