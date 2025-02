Setter opp rentene

1. mars går fastrentene på studielån noe opp, melder Lånekassen mandag.

Den nye renten for studielån med tre års bindingstid blir 4,765 prosent, en økning på 0,048 prosentpoeng. Den nye renten for lån med fem års bindingstid blir 4,707 prosent, en oppjustering på 0,096 prosentpoeng. For lån med ti års bindingstid oppjusteres renten med 0,105 prosentpoeng til 4,688 prosent.

Til sammenligning er Lånekassens flytende rente 5,175 prosent fra 1. mars, ned fra tidligere 5,214 prosent.

– FORTSATT LAVERE ENN FLYTENDE: Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen. Foto: Lånekassen

– Fastrentene går litt opp, men fortsetter å være lavere enn den flytende renten som gjelder fra 1. mars. Vi må tilbake til januar i fjor for fastrenter høyere enn flytende studielånsrente, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i meldingen.

De fleste har flytende

Lånekassens renter er basert på gjennomsnittet av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, og fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng. Det er Finanstilsynet som følger boliglånsrentenes utvikling og fastsetter Lånekassens rentesatser, påpekes det.

Ifølge Lånekassen har de aller fleste av deres 1,2 millioner kunder flytende rente på studielånet. 804.000 av disse betaler ned på lånet sitt nå.

Les også Du burde «fått» et rentekutt allerede På tre–fire måneder har pengemarkedsrenten Nibor sunket nesten tilsvarende et rentekutt fra Norges Bank. Så langt uten at bankene har kuttet sine renter.

For binding av studielånsrenten fra 1. mars må man søke om dette innen 17. februar.