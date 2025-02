Goldman Sachs: Slik svarer EU på toller

Goldman Sachs tror det kommer amerikanske tollsatser mot EU, men at det kun vil gjelde et begrenset utvalg av varer og sektorer.

Sjeføkonom Sven Jari Stehn tror USA øker tollsatsene på EU-biler med 25 prosentpoeng, 10 prosent på kritiske importvarer – et bredt spekter fra metaller og mineraler til legemidler. Totalt anslås det 190 milliarder euro, som tilsvarer 40 prosent av EUs totale eksport til USA.

Dersom disse tollsatsene blir innført, forventer meglerhuset at EU vil svare på lignende måte som de gjorde i 2018. EU øker raskt tollsatser mot et utvalg amerikanske varer med en samlet verdi på halvparten av de amerikanske tollene. Videre innleder EU en handelstvist i Verdens handelsorganisasjon (WTO) hvor de vil bevare retten til å øke tollsatsene på et senere tidspunkt.

«Bazooka»-verktøyet

EU har også flere triks i ermet – «anti-tvangsverktøy» (ACI – anti-coercion instrument), som ble innført i 2023. ACI gir EU muligheten til å innføre brede tollsatser og restriksjoner mot handel, tjenester og immaterielle rettigheter. Dette verktøyet ble for øvrig omtalt som en «bazooka» av EU-tjenestemenn.

«Vi tror EU vil beholde en pragmatisk tilnærming for å lette spenningene», skriver sjeføkonom Sven Jari Stehn, som mener ACI er en slags siste vei ut da det krever omstendigheter som «økonomisk tvang».

«Selv om dette alternativet er på bordet, anser vi det som lite sannsynlig at det vil bli tatt i bruk, ettersom det vil kunne eskalere og utvide handelsspenningene betydelig», legger sjeføkonomen til.