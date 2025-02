Trump løfter flere aksjer på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 19.672,18 poeng, mens Dow Jones stiger 0,6 prosent til 44.578,31 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 6.058,55 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,48 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,4 prosent til 16,14.

Trump påvirker markedet

I løpet av helgen varslet president Donald Trump tollsatser på 25 prosent for stål og aluminium, samtidig som USA planlegger å heve tollsatsene for land som opererer med høyere tollsatser på amerikanske varer enn det USA selv praktiserer for ulike varegrupper.

«Med dette fyrer Trump av et nytt skudd i handelskrigen 2.0, noe som kan ramme Europa betydelig», skriver DNB Markets i en oppdatering.

U.S. Steel og Alcoa stiger henholdsvis 3,7 prosent og 3,0 prosent i åpningsminuttene.

Kvartalstall

129 selskaper i S&P 500-indeksen leverte regnskapstall for fjerde kvartal i forrige uke. Ifølge Storebrand Asset Management fortsetter tallene å overraske på oppsiden.

Mandag stiger McDonald's 3,3 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. Tirsdag skal Coca-Cola legge frem sine tall.

«Fredagens nøkkeltall fra USA vitner til et sterkt arbeidsmarked, og ingen behov for nye rentekutt fra Fed. Oppgangen i sysselsettingen var litt under forventning, med solide oppjusteringer for tidligere måneder», skriver DNB Markets.