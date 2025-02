Oppgang på Oslo Børs: Kraftig fall i fjorårets aksjerakett – løft i oljeaksjer

Tre minutter etter kvartalsrapporten, meldte selskapet at Witzøe-familien skal på eiersiden i forbindelse med et milliardoppkjøp. Oppkjøpet ventes å gi inntekter på ytterligere 2,75 milliarder kroner for fjoråret, og en ordrereserve på 6 milliarder kroner.

I rødt

Donald Trump sa at han vil kunngjøre 25 prosent straffetoll på alt stål og aluminium som importeres til USA. I tillegg vil det tirsdag eller onsdag annonseres såkalt gjengjeldelsestoll, altså at USA vil innføre toll på alle produkter der et annet land har tollbelagt amerikanske varer.

Aluminiumskjempen Norsk Hydro falt 0,86 prosent til 67,20 kroner.

– Etter mitt syn vil ikke en slik toll påvirke aluminiumsprisen globalt. Den vil kanskje påvirke aluminiumspremiene, men i så fall positivt. Hydro eksporterer ikke noe aluminium til USA, samtidig som Europa er nettoimportør av aluminium, sier Nordea-analytiker Hans-Erik Jacobsen.

NRC Group var blant dagens største tapere med et fall på 6,89 prosent til 4,19 kroner. Selskapet og Bane NOR har avsluttet meklingen knyttet til elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen (ETM) uten at partene har kommet til enighet, og NRC vil nå derfor iverksette rettslige skritt.

Nordic Semiconductor brøt seiersrekken etter fire dager med en oppgang på 33 prosent og falt 2,36 prosent til 140,90 kroner. Morgan Stanley løftet kursmålet fra 90 til 140 kroner.

Shippingfall

Höegh Autoliners fraktet 1,1 millioner kubikkmeter (cbm) last på pro rata-basis i januar og 3,5 millioner cbm i løpet av de tre siste månedene. Både Arctic Securities og ABG Sundal Collier beskrev oppdateringen som svak, mens Fearnley Securities mener oppdateringen var grei, ifølge TDN Direkt. Aksjen falt 2,59 prosent til 101,60 kroner.

Tankrederiene Frontline og Okeanis Eco Tankers falt henholdsvis 3,83 prosent til 194,45 kroner og 2,68 prosent til 272,00 kroner.

Shippingindeksen endte ned 1,98 prosent.