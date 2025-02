Proteksjonisme beveger stålaksjer

Britiske BP var mandagens europeiske børsvinner, med et kursløft på nesten 7 prosent. Elliott Management skal ha kjøpt en betydelig aksjepost i olje- og gassgiganten. Det New York-baserte investeringsfirmaet er kjent for å komme seg inn i skakkjørte selskaper, for deretter å ta grep for å få fart på aksjekursen. For tiden eier Elliott Management også store aksjeposter i blant andre Southwest Airlines, Arm Holdings, Texas Instruments og Match Group.

I motsatt ende av avkastningsskalaen fant vi ArcelorMittal, som var ned med godt over 1 prosent. Europas største stålprodusent ligger an til å bli rammet av USAs nye 25 prosent tollavgift på aluminium og stål. De amerikanske stålprodusentene ventes imidlertid å nyte godt av Trumps konkurransehemmende grep, og ved halv fem-tiden var Nucor og Steel Dynamics opp med rundt 5 prosent.

Taperlisten i Europa inkluderte også International Consolidated Airlines Group, som eier flyselskaper som British Airways, Iberia, Vueling og Aer Lingus. Goldman Sachs nedgraderte konglomeratet fra «kjøp» til «nøytral», som følge av aksjens relativt høye prising og at veksten ventes å dabbe av. Kursfallet ble på nesten 3 prosent.

I USA la McDonald's frem tall for fjerde kvartal. Både inntektene og inntjeningen skuffet noe, hovedsakelig grunnet fallende amerikansk etterspørsel. Ledelsen viste til et e.coli-utbrudd i oktober. Økt salg utenfor hjemmemarkedet medførte at inntektene likevel var tilnærmet uendrede fra samme periode året før. Mandag ettermiddag var McDonald's-kursen uansett opp med nesten 5 prosent.

Også eiere av edle metaller gjør det bra. I spotmarkedet var gullprisen helt oppe i rekordhøye 2911 dollar per unse, noe som innebærer en oppgang på 44 prosent i det seneste året. VanEcks børsnoterte fond for gullgruveaksjer ble nesten 3 prosent mer verdt, og her utgjør den årlige økningen hele 54 prosent. Til sammenligning er tallene for S&P 500 og Nasdaq 100 henholdsvis 21 og 22 prosent.