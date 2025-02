Endúr har lansert en rettet emisjon på 300–350 milliarder kroner, fremgår det av en børsmelding etter Oslo Børs' stengetid mandag. Arctic Securities og Danske Bank er engasjert som tilretteleggere.

I emisjonen vil det bli utstedt mellom 4.166.666 og 4.861.111 nye aksjer til en tegningskurs fastsatt til 72,00 kroner.

Emisjonen ble varslet tidligere mandag, i forbindelse med offentliggjøringen av en avtale om oppkjøp av Totalbetong, Igang Totalentreprenør og Habto Holding samt en majoritet i Propoint Survey for totalt 1.020 millioner kroner.

Oppkjøpet dobler Endúrs omsetning og øker ordrereserven fra drøyt 3 til 9,3 milliarder kroner – og analytiker Marcus Gavelli i Pareto Securities omtaler det som «innvannende på alle mulige måter».

Varslet emisjon

Oppkjøpet skal finansieres med vederlagsaksjer tilsvarende 550 millioner kroner og 470 millioner i kontanter. Kontantandelen skulle sikres gjennom å trekke på en gjeldsfasilitet på 350 millioner kroner samt ved å gjennomføre en emisjon på minst 300 millioner kroner fulltegnet av SalMar-gründer Gustav Witzøes investeringsselskap Kverva til en kurs på 72 kroner.

På bakgrunn av dette opplyste Endúr at selskapet vurderte en emisjon som også åpner for andre investorer, der det var bestemt at Kverva vil få en minstetildeling tilsvarende 250 millioner kroner.

I emisjonen vil Kverva garantere for at Endúr henter minst 300 millioner, mot en provisjon på 3 prosent som utbetales i aksjer.

I tillegg vil medlemmer fra Endúrs styre og ledelse tegne seg for aksjer for 3,5 millioner kroner totalt.

Fredag endte Endúr-aksjen på 73,00 kroner, mandag steg den 4,1 prosent til 76,00 kroner.