Kim Wahl, en av de sentrale skikkelsene bak den nordiske oppkjøpsbransjen, mener at Norge må endre reglene for å sikre like konkurransevilkår og forhindre at næringslivet forvitrer, skriver E24.

Han peker på Irland som et eksempel på vellykket finansnæring og understreker viktigheten av stabile og langsiktige regelverk. Wahl mener også at Norge kan lære av Sveriges samarbeidsmodell mellom politikere, fagforeninger og kapital. Han får også støtte fra næringslivsfigurer som Alexander Opstad og Hannah Gunvor Jacobsen, som også understreker behovet for langsiktig tenkning og verdiskapende næringer.

– Jeg er overbevist om at hvis vi ikke gjør noe med regelverket og skaper like konkurransevilkår, så kommer vi til å se at næringslivet forvitrer, stille og rolig, og langsomt, sier Wahl, til E24.

– Ikke lage tilleggsregler

Wahl mener at Norge har et godt utgangspunkt for et finansmiljø, men at det kreves handling for å fjerne hindringer og skape vekst. Han mener det er nødvendig med tverrpolitisk vilje for å skape en stabil plattform for finansnæringen.

– Vi trenger stabilitet, og det krever vel til slutt tverrpolitisk vilje til å skape den plattformen, sier Wahl.

Wahl mener også at det er viktig å implementere EU-reglene raskt og uten tilleggsregler for å sikre konkurranseevnen til norsk finansnæring. Han påpeker at det er mulig å oppnå det samme i Norge som i Irland, men at det krever dialog mellom Finansdepartementet og finansnæringen.

– Vi må begynne å implementere EU-reglene, og vi må gjøre det raskt. Akkurat som alle andre, likt som alle andre, og tolke dem som alle andre. Og ikke lage tilleggsregler, sier han.

– Da tror jeg Norge ville blomstre

Wahl understreker at det ikke handler om å gi finansnæringen spesialfordeler, men om å skape gode, stabile og langsiktige spilleregler. Han mener at Norge kan blomstre hvis det blir enighet om en helhetlig plan for finansnæringen.

– Vi hadde jo klart å lage en helhetlig plan rundt det og å gjøre det fort. Og så si, tverrpolitisk, at nå er vi enige om at dette skal gjelde neste 25 årene. Da tror jeg Norge ville blomstre, og langt mer enn det vi tror, sier Wahl.

