Kjempekontrakt til Røkke-selskap

Aker Solutions har mandag ettermiddag blitt tildelt en kontrakt i størrelsen 1,5 til 2,5 milliarder kroner av Dragados Offshore. Røkke-selskapet skal levere stålunderstell til en strøm-omformerstasjon som konverterer elektrisk energi mellom vekselstrøm og likestrøm på BalWin1-prosjektet.

Kontrakten inkluderer også en opsjon for leveranse av stålunderstellet til BalWin2-prosjektet.

– Vi er stolte over at Dragados Offshore har valgt Aker Solutions som leverandør av stålunderstellet til BalWin1. Gjennom flere tiår har vi bygget opp solid ekspertise og erfaring med å levere krevende prosjekter på en forutsigbar måte. Denne kontrakten er i tråd med vår strategi om å øke satsingen på fornybar energi og lavkarbonprosjekter, sier Sturla Magnus, konserndirektør for Aker Solutions sitt nybyggingssegment.

På toppen skal prosjektet ansatte over 500 personer.

Byggestart er forventet til tidlig i 2026 med leveranser i 2028 og 2029.