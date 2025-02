Bred oppgang på Wall Street: GameStop opp 10 prosent etter kryptospekulasjoner

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,66 prosent til 6.066,48. Industritunge Dow Jones steg 0,38 prosent til 44.470,35 og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,98 prosent til 19.714,27.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,5 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 4,47 prosent til 15,8.

Trump påvirket markedet

I løpet av helgen varslet president Donald Trump tollsatser på 25 prosent for stål og aluminium, samtidig som USA planlegger å heve tollsatsene for land som opererer med høyere tollsatser på amerikanske varer enn det USA selv praktiserer for ulike varegrupper.

«Med dette fyrer Trump av et nytt skudd i handelskrigen 2.0, noe som kan ramme Europa betydelig», skriver DNB Markets i en oppdatering.

U.S. Steel og Alcoa steg henholdsvis 4,8 prosent og 2,2 prosent mandag.

Hele 129 selskaper i S&P 500-indeksen leverte regnskapstall for fjerde kvartal forrige uke. Ifølge Storebrand Asset Management fortsetter tallene å overraske på oppsiden.

Mandag steg McDonald's 4,8 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon.

GameStop steg 9,7 prosent etter at konsernsjef Ryan Cohen delte et bilde med Bitcoin-gründer Michael Saylor på X i helgen. Markedet spekulerer på om selskapet planlegger en ny strategi knyttet til krypto, ifølge CNBC.

Tirsdag legger Coca Cola frem tall.

«Fredagens nøkkeltall fra USA vitner til et sterkt arbeidsmarked, og ingen behov for nye rentekutt fra Fed. Oppgangen i sysselsettingen var litt under forventning, med solide oppjusteringer for tidligere måneder», skriver DNB Markets.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen steg 2 prosent til 72,4 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for oktober steg 1,8 prosent til 76 dollar pr. fat.

Den amerikanske naturgassen steg 4,3 prosent til 3,4 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 4 prosent til 58,3 euro/MWh.

Krypto

Mandag er bitcoin-prisen opp 0,7 prosent til 97.110,8 dollar klokken 22:05 norsk tid, mens Ethereum steg 1,5 prosent.