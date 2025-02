Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Det er brutt ut full krig i elbilladerselskapet Zaptec. En aksjonærgruppe frontet av Eirik Bergh vil ha Simen Teigre, mannen bak Pexip, som ny styreleder. Det sittende styret reagerer på en gullkantet opsjonsavtale og truer med å trekke seg.

Eirik Bergh avviser at forslaget om Teigre som ny styreleder handler om mistillit til dagens styre og ledelse. Han sier Teigre er en sterk kandidat som vil styrke laget.

Investor Erik Must har tapt 1 milliard kroner på en snart tre uker lang aksjekollaps i Kongsberg Gruppen.

På kort tid har våpenprodusenten falt nesten 17 prosent. Det har sendt Musts verdier fra 6,2 til 5,2 milliarder kroner. De seneste fem årene har Kongsberg Gruppen vært Europas beste aksje med en avkastning på over 1.000 prosent.

Ørnulf Høyer er saksøkt av egne franchisetagere, men han har selv gått til motsøksmål og krever et betydelig millionbeløp for at de har uttalt seg i Finansavisen. I tillegg har Høyer sagt opp en avtale med franchisetagere for å ta over selv.

I april i fjor skrev Finansavisen at det var fullt opprør i Høyer-kjeden. I Høyers motsøksmål begrunnes det med at franchisetagernes daværende advokat brøt en erklæring om konfidensialitet da han uttalte seg til Finansavisen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringens Norgespris på strøm.

En slik fastpris er normalt lite fornuftig. Noe av det viktigste ved fri prisdannelse og marked er hvilke signaler som gis. Vil markedet ha mer eller mindre av varen eller tjenesten, og vil prisendringene slå ut i endret adferd? Det kan raskt bli et «overforbruk».

Som alle andre tar vi gladelig imot strømstøtten, selv om vi vet at andre burde fått den i form av mindre skatt. Nå vil Forskjells-Norge øke, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Salmon Evolution: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Aker Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Elopak: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30