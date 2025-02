Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport frem at det var teknologigigantene som utmerket seg på Wall Street mandag, anført av Nvidia.

«Nvidia har for øvrig til gode å sette nye rekorder det siste halve året. Hvorvidt det er et tegn i tiden eller ikke, gjenstår å se. For øvrig er det de sykliske sektorene som har bidratt til børsoppgangen i USA i år, samt i resten av verden», skriver Berntsen.

Analytikeren trekker også frem at aksjemarkedene utenfor USA har gjort det sterkt i det siste, til tross for stadige trusler om tollsatser og lignende fra Trump.

«Historisk sett har slike proteksjonistiske signaler ofte skapt uro i markedene, men i dette tilfellet har investorer i stor grad sett ut til å ta det med fatning», påpeker han.

«Senest i går varslet Trump økte tollsatser på import av både stål og aluminium, med satser som etter planen skal gjelde fra 4. mars. Disse tiltakene er del av Trumps «America First»-strategi, som har som mål å beskytte amerikansk industri, men som også risikerer å utløse mottiltak fra andre land og eskalere handelskonflikter», skriver Berntsen.

Asia

Det er for det meste små utslag på de asiatiske børsene tirsdag morgen, og investorene fordøyer nå ifølge CNBC Donald Trumps siste trekk.

Mandag gjorde Trump alvor ut av truslene da han signerte en presidentordre om 25 prosent toll på all import av stål og aluminium. Den skal ifølge AFP tre i kraft fra 12. mars.

I Kina er Shanghai Composite uendret, CSI 300 svekkes 0,23 prosent, og Hang Seng i Hongkong er ned 0,26 prosent. Markedene i Japan er tirsdag stengt som følge av en helligdag.

Kospi i Sør-Korea klatrer 0,73 prosent. I India faller Nifty 50 0,54 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,01 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,34 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er tirsdag morgen opp 0,50 prosent til 76,25 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,46 prosent til 72,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,54 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De ledende indeksene på Wall Street endte ukens første handelsdag i grønt. Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,66 prosent til 6.066,48. Industritunge Dow Jones steg 0,38 prosent til 44.470,35 og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,98 prosent til 19.714,27.

I løpet av helgen varslet president Donald Trump tollsatser på 25 prosent for stål og aluminium. U.S. Steel og Alcoa steg henholdsvis 4,8 prosent og 2,2 prosent mandag.

GameStop steg 9,7 prosent etter at konsernsjef Ryan Cohen delte et bilde med Bitcoin-gründer Michael Saylor på X i helgen. Markedet spekulerer på om selskapet planlegger en ny strategi knyttet til krypto, ifølge CNBC.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 0,16 prosent til 1.487,44 poeng mandag. Equinor steg 3,14 prosent til 272,50 kroner, Aker BP endte opp 2,73 prosent til 251,70 kroner, mens Vår Energi økte med 1,55 prosent til 34,80 kroner.

Kongsberg Gruppen fortsatte nedgangen etter fredagens kvartalsrapport, da aksjen falt over 6 prosent, og sank ytterligere 6,21 prosent mandag til 1.133 kroner. De siste 12 handelsdagene har aksjen kun hatt én grønn dag og har falt over 17 prosent i perioden.

Ketil Skorstad-favoritten Endúr steg 4,11 prosent til 76,00 kroner. Industrikonsernet la frem tall for fjerde kvartal mandag morgen, som viste 18 prosent omsetningsvekst år-over-år.