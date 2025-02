Donald Trump, kjent for å ha sitt navn på alt fra biffer til kryptovaluta, planlegger nå å tilby investeringsfond, melder The Wall Street Journal (WSJ).

Trump Media & Technology har søkt om varemerker for en serie børshandlede fond (ETF) og separat forvaltede kontoer. Produktene, som inkluderer fond merket «Made in America» og «Energy Independence», vil lanseres senere i år.

Med dette nye initiativet flytter Trump-merkevaren seg fra kryptoverdenen til mainstream-finans.

– ETF-er er det mest suksessrike finansielle produktet i historien, sier bransjeveteran Dave Nadig til WSJ,

– Hvis du skal prøve å få penger fra publikum til noe du kan kreve avgifter på, er ETF en utrolig god måte å gjøre det på, særlig hvis du har en merkevare, legger han til.

Les også Eksplosiv Trump-handel Aksjehandelen i USA har tatt av siden Donald Trump vant presidentvalget, hos både Wall Street-kjemper og retail-meglerhus som Robinhood.

Første gang

Trump Media håper at denne satsingen kan gi selskapet en økonomisk redning, ettersom deres sosiale medieplattform, Truth Social, sliter med å generere inntekter. Selskapet har imidlertid gitt få detaljer om investeringsstrategiene eller gebyrene for de nye fondene.

Ifølge WSJ har planene allerede vakt oppsikt, da det er uvanlig for fondsforvaltere å promotere nye fond før de har fått godkjenning fra verdipapirregulatorer. Det er også første gang en sittende president noen gang har bedt et føderalt byrå om å godkjenne investeringsprodukter som selges av et selskap han kontrollerer.

Trump Media har heller ikke sendt inn søknader om sine nye fond til Securities and Exchange Commission (SEC) ennå.

Les også Trump baner vei for kryptovaluta Bitcoin har steget heftige 50 prosent siden Trump vant valget. Dereguleringer og et voksende derivatmarked kan bidra til videre oppgang.

– Differensierer

Trump Media hevder de ønsker å gi investorer muligheten til å investere i amerikansk energi og produksjon.

– Vi utforsker ulike måter å differensiere våre produkter, inkludert strategier relatert til bitcoin, sier Trump Media-sjef Devin Nunes til WSJ.

Trump har en eierandel på omtrent 53 prosent i Trump Media. Etter valget flyttet han disse aksjene til en stiftelse, som kontrolleres av sønnen Donald Trump Jr.