«Vi er er nå oppe igjen. Våre systemer er tilbake i drift, og det er nå mulig å logge inn og bruke våre tjenester som normalt. Vi forstår at dere har spørsmål, og vi deler en oppdatering med mer informasjon veldig snart. Takk for tålmodigheten!» skriver Nordnet på X.

Fikk 300.000 på konto

Nordnet-kunde Katarina Saraksen fikk seg litt av en overraskelse da hun logget inn på kontoen tirsdag formiddag.

– Jeg skulle logge inn på brukeren i dag morges. Jeg hadde ikke så mye på kontoen fra før, men plutselig hadde jeg 300.000 kroner på kontoen. Jøss, nå har jeg vært skikkelig heldig tenkte jeg, sier Saraksen til Finansavisen.

OVERRASKET: Plutselig hadde Katarina Saraksen kontroll over en annen kundes konto. Foto: Privat

Hun ringte umiddelbart til typen for å høre om det var han som hadde gjort noe.

– Nei, sa han. Da skjønte jeg at det var en helt tilfeldig kundes konto jeg var inne på.

– Det er litt skummelt. Mye penger det er snakk om. Jeg kunne tatt ut penger om jeg ville det, og hadde mulighet til å gjøre alt, sier hun.

– Flaks at det var jeg som fikk tilgang og ingen andre.

Finansavisen har sett dokumentasjon på at Saraksen hadde full tilgang til en annen kundes konto. Hun ringte inn til Nordnet og fikk beskjed om at de hadde fått flere henvendelser om det samme.

Nordnet-aksjen rett ned

Nordnet-aksjen falt på det meste over 7 prosent på Stockholm-børsen tirsdag.

– Jeg oppdaget det for en time siden eller noe sånt. Jeg logget inn på kontoen min for å sjekke aksjene mine, og så så jeg at det var en annen persons konto med over 800.000 euro, så da skjønte jeg at noe ikke stemte, sier nordmannen Tor Bristol til Ekstra Bladet.

«Jeg logget inn på Nordnet, og det kastet meg inn på en helt ukjent konto. Jeg kunne se navn og alt mulig, og jeg kunne også utføre overføringer/kjøp/salg (men gjorde det ikke). Bør man være bekymret for noe slikt? Har det skjedd med andre?», skriver en kunde på X.

I august i fjor meldte selskapet at de hadde passert to millioner kunder, hvorav 430.000 var nordmenn. Resten er hovedsakelig spredt i Finland, Sverige og Danmark.