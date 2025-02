Bak tildelingen står International Financing Review (IFR). Børsnoteringen av Hagens cruisevirksomhet var ifølge IFR den største på New York-børsen og den nest største i USA i 2024.

IFR er en ledende leverandør av analyser og data for bank- og kapitalmarkedene, og markerer hvert år de viktigste avtalene, institusjonene og hendelsene på tvers av aksje- og gjeldsmarkeder over hele verden.

– Annerledes

– Vi har alltid vært et annerledes selskap i denne bransjen. Vi har et tydelig destinasjonsfokus, og appellerer til en gruppe reisende som har tid og lyst til å utforske verden, og som samtidig stiller høye krav til komfort, sier gründer, styreleder og adm. direktør Torstein Hagen.

«Å bli et offentlig selskap vil øke vår økonomiske fleksibilitet og kan hjelpe oss å realisere fremtidige muligheter», skrev Hagen i et informasjonsmemorandum i forkant av børsintroduksjonen.

– Den vellykkede børsnoteringen er en milepæl som gjenspeiler den tilliten investorene har til visjonen vår og evnen vi har til å levere langsiktige verdier for aksjonærene, sier Viking Holdings finansdirektør Leah Talactac.

Mandag sluttet Viking-aksjen på 51,73 dollar, noe som verdsetter selskapet til 22,33 milliarder dollar eller vel 250 milliarder kroner. Hagen eier 53,6 prosent av selskapet.

Da Viking Holdings ble børsnotert på forsommeren i fjor var kursen 24 dollar.

Stor flåte

Viking ble nylig rangert på topp for både havgående cruise og ekspedisjonscruise i Condé Nast Traveler i 2024 Readers' Choice Awards, og fikk dermed topplasseringen for andre år på rad.

Rederiet er også kåret til World's Best for havgående cruise, elvecruise og ekspedisjonscruise i Travel+Leisures 2024 World's Best Awards.

Viking Cruises-gruppen omfatter de tre merkenavnene Viking River Cruises, Viking Ocean Cruises og Viking Expeditions.

Pr. i dag teller Viking Ocean Cruises' ordrebok 14 fartøyer, hvorav fire er opsjoner og 10 faste kontrakter, i tillegg til den seilende flåten på ni slike skip.

Viking River Cruises har 17 elvecruisebåter i bestilling pluss åtte opsjoner som selskapet kan benytte seg av, mens den seilende flåten her består av 81 skip.

Les også Knalltall fra Viking Holdings Torsten Hagen-kontrollerte Viking Holdings fikk et resultat på 374,8 millioner dollar i 3. kvartal. Viking Holdings-aksjen har gått som en kule siden børsnoteringen i mai.

Les også Torstein Hagen har klatret forbi 1.800 milliardærer på kort tid Torstein Hagens cruiseformue beregnes nå til 118 milliarder kroner, etter en dobling på børs siden noteringen av Viking Holdings i mai.

Les også Passerer 120 mrd. Torstein Hagen benytter seg av tegningsretter og øker sin eierandel til 53,6 prosent i Viking Holdings.