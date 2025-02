Rally etter kvartalstall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent og står i 19.614,87 poeng, mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 44.363,18 poeng. S&P 500 faller 0,3 prosent til 6.048,52 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,54 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,4 prosent til 16,19.

Coca-Cola

Coca-Cola stiger 4,1 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. Brusprodusenten omsatte for 11,54 milliarder dollar og fikk et justert resultat på 0,55 dollar pr. aksje i fjerde kvartal, mens analytikerne forventet en omsetning på 10,68 milliarder dollar og et justert resultat på 0,52 dollar pr. aksje.

Trump

Mandag kveld gjorde USAs president, Donald Trump, alvor ut av truslene da han signerte en presidentordre om 25 prosent toll på all import av stål og aluminium. Den skal ifølge AFP tre i kraft fra 12. mars.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen reagerer sterke på Trumps grep, og har publisert følgende uttalelse:

«Jeg beklager dypt USAs beslutning om å innføre toll på europeisk stål- og aluminiumeksport. Toll er skatter – dårlig for næringslivet, verre for forbrukerne», skriver hun.

Forhandlingsutspill?

Nordnet-analytiker Roger Berntsen reagerer også på den amerikanske presidentens nye tollregler.

«Trumps tilsynelatende harde linje overfor alt og alle må kanskje sees i sammenheng med hans stil som forretningsmann, hvor forhandlingsteknikk og skarp retorikk ofte er sentrale elementer. Han er kjent for sin rolle som en «dealmaker», og mange av utspillene hans kan tolkes som forhandlingsutspill snarere enn endelige beslutninger», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.