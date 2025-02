Kraftige kursløft for Coca-Cola og DuPont

De fleste europeiske børsindeksene var noe opp tirsdag, til tross for USAs nye 25 tollavgift på stål og aluminium. Gruvegiganten Anglo American og metalleverandøren Glencore sank imidlertid med 3-4 prosent.

Societe Generale fikk derimot en opptur på nesten 4 prosent. Overraskende sterke makrotall for hjemmemarkedet Frankrike bidro til oppgangen. Landets arbeidsledighet sank i januar til 7,3 prosent, mens en økning til 7,5 prosent var ventet. I samme sektor steg Credit Agricole med 1 prosent.

I USA meldte Shopify om en topplinjevekst på overraskende høye 31 prosent i fjerde kvartal, men inntjeningen per aksje på 42 cent bommet likevel på konsensusestimatet med en cent. Ledelsen lovte å fortsette å jobbe beinhardt for å gjøre det lettere for folk å starte selskaper og selge ting på nettet. Ved halv fem-tiden var aksjekursen likevel 2 prosent lavere.

Coca-Cola Company la frem inntekts- og inntjeningstall som var langt bedre enn analytikernes estimater. Stigende etterspørsel og prisøkninger bidro til en organisk omsetningsvekst på 14 prosent. I Coca-Colas «sunne» segment, som inkluderer fruktjuser, svekket salgsvolumet seg imidlertid med 1 prosent. Kursløftet ble på nesten 4 prosent.

Marriott International, leverte på sin side noe bedre inntektsvekst enn ventet, mens inntjeningen på 2,45 dollar per aksje oversteg konsensusestiamtet med 7 cent. Inntekten per tilgjengelig hotellrom var særlig sterk utenfor Nord-Amerika, og hotellkjeden samtidig økte antallet rom med rekordhøye 123.000 i fjor. Tirsdag ettermiddag hadde Marriott-kursen falt med 5 prosent.

DuPont gjorde det langt bedre, med et kursløft på nesten 6 prosent. Teknologiselskapet klarte bare så vidt å innfri meglerhusenes inntektsforventninger, men inntjeningen per aksje ble likevel betydelig bedre enn de fleste hadde spådd. Veksten og marginene var klart best i virksomheten som selger elektronikk og industrielt utstyr. Guidingen for 2025 skuffet noe på inntektssiden, men igjen spår ledelsen bedre marginer enn tidligere antatt.