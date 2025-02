BlackRock, verdens største kapitalforvalter, ønsker nå å bli en ta rollen som største finansieringspartner for private equity- og alternative investeringsselskaper, melder Bloomberg.

Etter et år med nærmere 30 milliarder dollar i avtaler for å styrke sin posisjon innen privat kreditt, finansielle data og infrastrukturinvesteringer, har finansdirektør Martin Small avslørt planer om en satsning som går utover tradisjonell forvaltning av klientmidler – og omfatter også kapitalforvaltning for alternative investeringsselskaper.

«Et av de virkelig viktige områdene vi ønsker å vokse innenfor, er private equity», sa Small tirsdag under Bank of America Corp.s finanskonferanse.

«Vi begynner å se på alle alternative kapitalforvaltere som kunder», fortsatte han

Denne strategien ligner på hvordan BlackRock i økende grad forvalter midler for andre kapitalforvaltere eller selger teknologi- og risikostyringssystemer til selskaper, hos både store og mellomstore aktører.

BlackRock er i ferd med å etablere en GP-løsningstjeneste, uttalte Small. Denne vil betjene såkalte general partners i alternative investeringsselskaper, som igjen forvalter kapital på vegne av begrensede partnere, for eksempel stiftelser og pensjonsfond.

BlackRocks nylige oppkjøp av HPS Investment Partners – en forvalter av privat kreditt med nesten 150 milliarder dollar under forvaltning – forventes å bli fullført i løpet av året. Deretter planlegger selskapet å etablere en finansieringsenhet ledet av tre nye HPS-ledere.