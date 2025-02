Jerome Powell-kommentar sender S&P 500 i rødt

Etter noen timers handel på New York-børsen er Nasdaq-indeksen ned 0,4 prosent og står i 19.633,54 poeng, mens Dow Jones er opp 0,1 prosent til 44.492,78 poeng. S&P 500 har snudd fra grønt til rødt etter uttalelser fra FED-sjefen Jerome Powell og er i skrivende stund ned prosent til 0,2 prosent til 6.057,70 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,54 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,6 prosent til 15,90.

Jerome Powell

I et møte med senatets bankkomite understreket FED-sjef Jerome Powell at det overordnede målet til sentralbanken er å få ned inflasjonen. Dette fører til at Powell ikke har noen hast i å få ned renten med det første.

«Med vår pengepolitiske holdning nå betydelig mindre restriktiv enn tidligere, og med en fortsatt sterk økonomi, har vi ingen hast med å endre vår politikk,» sa Powell. «Vi vet at en for rask eller omfattende reduksjon av de pengepolitiske innstrammingene kan hindre fremgang i inflasjonsbekjempelsen. Samtidig kan en for langsom eller begrenset lettelse svekke økonomisk aktivitet og sysselsetting unødvendig.»

Coca-Cola

Coca-Cola stiger 3,5 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. Brusprodusenten omsatte for 11,54 milliarder dollar og fikk et justert resultat på 0,55 dollar pr. aksje i fjerde kvartal, mens analytikerne forventet en omsetning på 10,68 milliarder dollar og et justert resultat på 0,52 dollar pr. aksje.

Trump

Mandag kveld gjorde USAs president, Donald Trump, alvor ut av truslene da han signerte en presidentordre om 25 prosent toll på all import av stål og aluminium. Den skal ifølge AFP tre i kraft fra 12. mars.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen reagerer sterke på Trumps grep, og har publisert følgende uttalelse:

«Jeg beklager dypt USAs beslutning om å innføre toll på europeisk stål- og aluminiumeksport. Toll er skatter – dårlig for næringslivet, verre for forbrukerne», skriver hun.

Forhandlingsutspill?

Nordnet-analytiker Roger Berntsen reagerer også på den amerikanske presidentens nye tollregler.

«Trumps tilsynelatende harde linje overfor alt og alle må kanskje sees i sammenheng med hans stil som forretningsmann, hvor forhandlingsteknikk og skarp retorikk ofte er sentrale elementer. Han er kjent for sin rolle som en «dealmaker», og mange av utspillene hans kan tolkes som forhandlingsutspill snarere enn endelige beslutninger», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.