– Sparesegmentet har fått god vekst, kapitalforvaltningen var netto positiv med i fjerde kvartal og bankvirksomheten begynner å nå et betydelig nivå. Vi tror også forsikringssegmentet, som var svakt i 2023 og tok seg opp i 2024, vil bli bra i 2025.

– Ellers er det stor usikkerhet i den geopolitiske situasjonen for tiden, så det er viktig å være robuste, påpeker han.

Skuffende utbytte

Styret foreslår ifølge rapporten et ordinært utbytte på 4,70 kroner pr. aksje for 2024. Utbytteforslaget representerer en økning på 15 prosent pr. aksje fra 2023, opplyses det. Det tilsvarer et utbytte på 2,0 milliarder kroner.

I tillegg fortsetter tilbakekjøpsprogrammet basert på solvensmarginen på 200 prosent, med 1,5 milliarder kroner i 2024. Dette vil bli gjennomført i to transjer, med en innledende transje på 750 millioner kroner som starter i dag.

«Utbyttet (DPS) på 4,70 kroner er også skuffende, til tross for en solvensratio på 200 prosent (195 prosent inkludert 1,5 milliarder kroner godkjent for 2025)», skriver analytiker Christiansen i Danske Bank.

«Veksten er sterk på årsbasis, men vi mener ikke at dette er nok gitt den sterke kursutviklingen, og vi forventer at aksjen faller mer enn 5 prosent på dagens resultater.»

Storebrand (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Fee og adm. inntekter 1.908 1.739 Driftsresultat 1.412 600 Resultat før amortisering 1.947 1.058 Resultat før skatt 1.854 964

– Det er klart at solvensmarginen er rekordhøy og godt over nivået for å være overkapitalisert. Vi har vist analytikerne at vi har likviditet, men for å betale ut utbytte må man ha både likviditet og soliditet. Nå har vi likviditeten på plass, sier Grefstad.

– Vi betaler nesten hele overskuddet i utbytte og resten støtter vekst, så vi mener dette er en veldig god utdelingsgrad som gir oss muligheter til å øke utbyttene fremover og fortsette tilbakekjøpsprogrammet.

Selskapets inntekter endte på 2.954 millioner kroner, eksklusive forsikringsinntektene. Inkludert forsikring var totale inntekter på 3.629 millioner kroner i kvartalet, opp fra 2.676 millioner i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet endte på 1.412 millioner kroner, mot ventet 830 millioner.