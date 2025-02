SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

SpareBank 1 Sør-Norge la frem tall onsdag morgen, der banken endte med et resultat før skatt på 1.741 millioner kroner. Det er ned fra 2.209 millioner i tilsvarende periode året før.

Obs: Sammenligningen for 4. kvartal er tallene fra SR-Bank, før fusjoneringen med SpareBank 1 Sørøst-Norge.



Samtidig melder banken at den skal nedbemanne med 100 stillinger over to år. Nedbemanningen vil skje i konsernets bankdel og vil ikke inkludere årsverk i konsernets andre datterselskaper.

– Vi skal være cirka 100 færre årsverk ved utgangen av 2026, som en del av effektiviseringen av bankkonsernet etter sammenslåingen, sier konsernsjef Inge Reinertsen.

– Dette skal skje gjennom naturlig avgang, slik at vi ikke nødvendigvis erstatter dem som slutter i løpet av denne perioden. Dette er en del av det å drive bank, der vi hele tiden må jobbe for å være effektive, fortsetter han.

God vekst og finanssmell

Netto renteinntekter endte på 2.293 millioner kroner, opp fra 2.258 millioner. Driftskostnadene økte fra 1.321 til 1.376 millioner kroner.

– Fjerde kvartal var et kvartal med god underliggende drift. Fusjonen har kommet på plass med god underliggende vekst fra de to bankene, og fundamentet begynner å bli klart, sier Reinertsen om tallene.

– I en fusjon må man effektivisere og ta synergiene, og fusjonen har økt synergianslaget vårt fra 150 til 300 millioner kroner årlig innen 2027.

– Ellers var det litt «stang ut» på finanslinjen, der basisswaper og obligasjoner har gått dårlig. Men sånn er det å drive bank, sier han.

Driftskostnadene økte fra 935 millioner til 1.376 millioner kroner. Bankens inntekter fra finansielle investeringer endte på 125 millioner kroner, ned fra 484 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Samtidig meldes det om nedskrivinger på utlån og finansielle forpliktelser på 90 millioner kroner i kvartalet.

– Det er mange engangseffekter som nedskrivningene på 90 millioner som ikke er normaliserte, vi ligger godt an og har gode forutsetninger for lønnsom vekst, sier han.

SpareBank 1 Sør-Norge (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Rentenetto 2.293 2.258 Andre inntekter 789 656 Resultat før skatt 1.741 2.209



Hever målet for egenkapitalavkastningen

Egenkapitalavkastningen endte på 10,9 prosent, mot 16,5 prosent i samme kvartal 2023 (SR-Bank). Banken hever imidlertid målet fra 13 til 14 prosent.

– Egenkapitalavkastningen på 10,9 prosent er uten hensyn til fusjonskostnader, som er forbigående. I løpet av 2023 økte aksjekursen på SR-Bank betydelig, og da oppsto det en goodwill-kostnad på 3,5 milliarder, som ble bokført som egenkapital og dro ned egenkapitalavkastningen med 0,8 prosentpoeng. Så den justerte egenkapitalavkastningen er på 12,3 prosent.

– Marginbildet er ganske stabilt, og vi er veldig fornøyd med å ha fått en utlånsvekst på 7,4 prosent samtidig som at vi har gjennomgått en fusjon som har krevd mye fokus. Det er også godt over markedsveksten.

Konsernets foreløpige årsresultat for helåret 2024 var 6.439 millioner kroner etter skatt. Basert på dette foreslår styret et utbytte på 8,50 kroner pr. aksje for inntektsåret 2024.

I oktober ble det kjent at Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge skulle slå seg sammen til Norges største sparebank, SpareBank 1 Sør-Norge.