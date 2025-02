Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Det er ikke Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre som vil føre til flere skatteflyktninger, men Fremskrittspartiet og Høyre med Sylvi Listhaug og Erna Solberg. Det mener Ragnar Torvik, professor ved NTNU og leder av finanspolitikkutvalget.

Han tror det er stor sannsynlighet for en reversering av regjeringens innskjerping av utflytterskatten, eller exitskatten, dersom det blir borgerlig flertall ved neste valg. Da åpnes et vindu som mange vil utnytte, og han spår en ny bølge skatteflyktninger.

Sigve Brekke gikk av som konsernsjef i Telenor for litt over to måneder siden, etter 26 år i selskapet . Nå har han solgt alle aksjene sine for over 27 millioner kroner.

Hele salgssummen må anses som ren gevinst for Brekke, da aksjene ble anskaffet gjennom Telenors langtidsincentivordning. Samtidig har han fått utbytter underveis.

Investor Tor Olav Trøim har måttet se to av tre favorittaksjer rase på børsen det seneste halvåret. Borr Drilling og Himalaya Shipping har falt 50 og 40 prosent, og Trøim har tapt mer enn 500 millioner kroner i hver av aksjene.

Et plaster på såret for Trøim er imidlertid Golar LNG, som har steget over 30 prosent det seneste halvåret. Det betyr at han har aksjer for nesten 1,5 milliarder kroner her.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Mani Hussaini fra Arbeiderpartiet, en ivrig forsvarer av den nye fastprisen på strøm. I Dagsnytt 18 kunne han fortelle at det ikke er noen ting som skulle tilsi at prisen på 50 øre inkludert moms fører til et større forbruk av strøm.

At ingen bruker mer strøm når den er billig, slik Mani Hussaini påstår, tror vi ikke på, selv om han har en master i teknologi og innovasjon. Strømforbruket vil gå opp, ikke ned. Vannet renner nedover. Hussainis lov holder ikke, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Aker BP: Kl. 06.00, kl. 08.30 webcast

Arctic Fish Holding: Kl. 06.30

Desert Control: Kl. 06.30, webcast kl. 10.00

Mowi: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Aker BioMarine: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Avance Gas: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 14.00

BlueNord: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Crayon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Elkem: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

Entra: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Navamedic: Kl. 07.00, Haakon VIIs gt. 2 kl. 08.30, webcast

NRC Group: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 10.30, webcast

SATS: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Selvaag Bolig: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

SpareBank 1 SMN: Kl. 07.00, webcast kl. 07.45