Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker frem at Jerome Powells tale til Senatet i går sendte et blandet signal til Wall Street.

«Hovedbudskapet om ingen hastverk med rentekutt ble tolket som et tegn på at Federal Reserve fortsatt er bekymret for inflasjonen. Dette har skapt økt usikkerhet blant investorer, som nå balanserer håpet om en myk landing mot frykten for vedvarende høy rente», skriver analytikeren.

Berntsen trekker imidlertid frem at vi samtidig ikke kan ignorere hvor sterkt aksjemarkedene har startet 2025.

«De fleste store børsindeksene i både Europa og USA er enten på all-time high eller svært nær det. Denne utviklingen gir rom for refleksjon: Hva driver markedene så sterkt oppover til tross for usikkerhet rundt renteutviklingen og vedvarende inflasjonspress? Den sterke starten på året kan i stor grad forklares av en blanding av bedre enn ventet økonomiske data, forventninger om at inflasjonen er på vei ned, og et sterkt arbeidsmarked i USA. Likevel kan det sterke markedet også være et faresignal. Når indekser når nye høyder, blir markedet mer sårbart for korreksjoner», skriver han.

Asia

Investorene fordøyer fortsatt Donald Trumps nye straffetoll, og det er blandet stemning på børsene i Asia.

I Japan stiger Nikkei 0,33 prosent etter å ha vært stengt tirsdag. Den bredere Topix-indeksen er ned 0,15 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,01 prosent, CSI 300 er ned 0,08 prosent, mens Hang Seng i Hongkong styrkes 1,53 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er onsdag morgen ned 0,36 prosent til 76,72 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,44 prosent til 73,00 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,63 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Handelsdagen avsluttet blandet på New York-børsen, Nasdaq-indeksen stengte ned 0,4 prosent og står i 19.643,86 poeng, mens Dow Jones avsluttet opp 0,3 prosent til 44.593,81 poeng. S&P 500 vinglet lenge i rødt og grønt, men avsluttet dagen med en marginal oppgang på 0,04 prosent til 6.068,59 poeng.

Elbilgiganten Tesla har så langt i år vært en dyster investering. Utviklingen på Wall Street tirsdag gjør vondt verre med en nedgang på 6,3 prosent til 328,50 dollar aksjen.

Nedgangen kom etter at konkurrenten BYD lanserte en ny autopilot som integrerer AI-teknologien til DeepSeek.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i grønt tirsdag med solid drahjelp fra oljegigantene. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.505,01, en oppgang på 1,2 prosent.

Vår Energi har tirsdag lagt frem sine tall for fjerde kvartal. Kvartalstallene var som ventet, men selskapet jekker opp utbytte for første kvartal til 300 millioner dollar. Aksjen steg 6,1 prosent til 36,91 kroner.

Et annet Røkke-selskap, Aker Solutions, steg også. Oljeserviceselskapet kan vise til kraftig vekst i fjerde kvartal. Driftsinntektene var høyere enn ventet, mens justert EBITDA kom inn under forventning. Aksjen steg hele 7,0 prosent til 35,00 kroner.

Hexagon Purus mangedoblet tapene i fjerde kvartal, og varsler nå oppsigelser. Det sendte aksjen ned hele 28,5 prosent til 2,12 kroner.