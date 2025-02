– Dette er som det pleier, jevnt på forventning. Produksjonsguidingen for 2025 er slik markedet hadde forventet, men det er interessant at selskapet ser betydelige muligheter for å øke produksjonen ytterligere mot 2030, sier analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets til Finansavisen.

Equinor er ned 2,72 prosent til 273,85 kroner, mens Vår Energi faller 1,63 prosent til 36,32 kroner. Sistnevnte steg i går 6,1 prosent etter å ha lagt frem sine kvartalstall.

Resultatrush

Blant dem er Wallenius Wilhelmsen , som stiger 6,42 prosent til 99,50 kroner på utbytterekord. Selskapet har godkjent et utbytte på 524 millioner dollar, tilsvarende 5,9 milliarder kroner.

Også SATS styrkes etter tall, og aksjen er nå opp 6,73 prosent til 30,15 kroner. Treningskjeden økte inntektene i fjerde kvartal og lønnsomheten er kraftig opp.

Motsatt vei går det for Avance Gas , som faller 7,92 prosent til 80,20 kroner. Selskapet skal i løpet av andre kvartal avvikles, etter salget av VLGC-flåten til BW LPG og salget av MGC-nybyggene til Exmar. For fjerde kvartal kunne Avance imidlertid melde om tredje høyeste resultat noensinne, til tross for nedturen i fraktmarkedet.

Også Storebrand faller tungt etter resultatfremleggelse, og aksjen er nå ned 7,08 prosent til 127,40 kroner. Resultatet før skatt endte imidlertid på 1,9 milliarder kroner, noe som var høyere enn analytikernes forventninger.

Elkem er bekymret for markedet i 2025, og aksjen sendes ned 6,30 prosent til 21,12 kroner. Selskapet rapporterer imidlertid med en inntektsøkning på 5 prosent til 8,5 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Mowi hadde på forhånd av kvartalsfremleggelsen varslet markedet om et operasjonelt driftsresultat på 226 millioner euro, langt bedre enn hva analytikerne ventet på forhånd. Driftsinntektene steg til 1,5 milliarder euro, og styret i oppdrettsgiganten har nå besluttet å dele ut et utbytte på 2 kroner pr. aksje.

Mowi-aksjen faller onsdag 0,59 prosent til 217,60 kroner. Siden nyttår er den imidlertid opp 11,7 prosent.

For Entra har nedskrivinger blitt til oppskrivninger, noe som slår kraftig ut på bunnlinjen. Aksjonærene får imidlertid ikke utbytte, og aksjen faller 5,25 prosent til 112,00 kroner.