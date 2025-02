Klarna lander JPMorgan-avtale før børsnotering

Klarna, den svenske giganten innen «kjøp nå, betal senere» (BNPL), har inngått en avtale med JPMorgan Payments, verdens største betalingsbehandler – årlig transaksjonsvolum på 2 billioner dollar – melder Finextra.

Avtalen vil gjøre Klarnas betalingsmetoder, inkludert rentefrie BNPL og fleksible finansieringsalternativer, tilgjengelige på JPMorgan Payments' Commerce Solutions Platform senere i år. Klarna blir også en del av JPMorgan Payments Partner Network, som samler en rekke betalingsløsninger og tredjepartsforhold.

– Ved å samarbeide med JPMorgan Payments, bringer vi våre betalingsløsninger til enda flere bedrifter og fremskynder vår ambisjon om å gjøre Klarna-betalinger tilgjengelige overalt, for alt, sier David Sykes, kommersiell sjef i Klarna, ifølge Finextra.

Samarbeidet skjer i forkant av Klarnas planlagte børsnotering i april, og markerer et viktig skritt i selskapets strategi for å utvide sin tilstedeværelse i markedet. Ifølge Finextra vil samarbeidet gi Klarna tilgang til et bredere spekter av bedrifter som allerede benytter JPMorgan Payments for betalingsbehandling.

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.