Flere meglerhus: Kronen faller på fredsrykter

Kronen har vært svak de siste dagene, inkludert onsdag – vel og merke før amerikanske inflasjonsdata. Tirsdag var kronen på et punkt ned 0,7 prosent mot svenske kroner, til tross for at energipriser var i grønt, men det kom også norske BNP-tall.

«Den enkle forklaringen er selvfølgelig at den svake BNP-rapporten førte til en overprestasjon i FI [Fixed Income – rentemarkedet], noe som også tynget valutaen, men mesteparten av bevegelsen skjedde ikke før på ettermiddagen», skriver valutatrader i JPMorgan, Laoise Ní Thighearnaigh.

Fallet i kronen kan også knyttes til «snakk om våpenhvile i Ukraina ser ut til å få økt momentum, noen retter fokuset mot denne helgens sikkerhetskonferanse i München», skriver hun.

– Ikke forvente at noe skjer denne helgen

Til tross for at USAs finansminister Scott Bessent reiste til Ukraina denne uken – håpet er at Kyiv vil sikre amerikansk støtte i bytte mot tilgang til sjeldne jordarter – understreker valutatraderen at det gjenstår mange hindringer (Nato-medlemskap, sanksjonslettelse, territoriale spørsmål).

«Jeg ville definitivt ikke forvente at noe skjer denne helgen, slik noen ser ut til å antyde», skriver Ní Thighearnaigh. «Men hvis håpet om en våpenhvile fortsetter å vokse, noe som sannsynligvis vil bety en oppheving av noen sanksjoner mot Russland – som igjen vil føre til lavere energipriser – bør bevegelsen i NOKSEK som vi så i går, ha mer rom for å fortsette», legges det til.

Den samme beskjeden – noe av fallet skyldes Ukraina/Russland-optimisme – kommuniserer også meglerdesken til Citi.

«NOK ned 0,6 prosent i Asia [-handelen]. Vi ser ingen overskrifter knyttet til nedgangen. Snarere tror vi dette sannsynligvis er en beta-effekt av oljeprisbevegelser i London-handelen, samt optimisme rundt utviklingen i Russland-Ukraina», skrev valutakommentator Naveen Nair onsdag.