Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,1 prosent og står i 19.423,64 poeng, mens Dow Jones faller 0,9 prosent til 44.203,00 poeng. S&P 500 faller 1,0 prosent til 6.008,93 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,64 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,4 prosent til 17,05.

Inflasjon

Inflasjonen i USA var på 0,5 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis i januar, viser ferske CPI-tall fra amerikanske Bureau of Labor Statistics onsdag. Måneden før var inflasjonstallene henholdsvis 0,4 og 2,9 prosent.

På forhånd var det ventet at prisveksten på månedsbasis ville avta til 0,3 prosent, mens årsveksten var ventet å holde seg på 2,9 prosent, ifølge Trading Economics. Bloomberg poengterer at «ingen» i deres sammenstilling av estimater hadde ventet 0,5 prosent.

– Vareprisene stiger igjen, i tillegg til at tjenesteprisene holder seg høye. Dermed går det neppe mot en inflasjon ned mot 2,0 prosent. Fed vil måtte diskutere rentehevinger, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets.