Russisk rubel stiger kraftig – amerikansk lærer løslatt

Den russiske rubelen nådde onsdag sitt høyeste nivå mot den amerikanske dollaren på fem måneder etter utleveringen av den amerikanske læreren Marc Fogel fra Russland, skriver Financial Times (FT).

Fogel satt i russisk fengsel i fire år, etter at han ble pågrepet i besittelse av marihuana. Ifølge Bloomberg melder kilder nær saken at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman og sjefen for Russlands investeringsfond, Kirill Dmitriev, var involvert i forhandlingene.

Rubelen var onsdag opp nesten 3 prosent til 94,2 mot dollaren.

–Gir optimisme til investorer

Nyheten gir næring til investorers håp om en slutt på krigen i Ukraina, melder FT.

– Forventningen om forhandlinger mellom Russland og USA over Ukraina gir noe optimisme til investorer, sa Alexandra Prokopenko fra Carnegie Russia Eurasia Center til avisen.

Kremls talsmann Dmitry Peskov bekreftet at løslatelsen var et resultat av intensivert kontakt med Det hvite hus, og at en russisk fange i USA også ville bli løslatt i bytte.

– En avtale om å avslutte krigen i Ukraina vil bety at risikoen for nye sanksjoner vil avta, og noen gamle vil bli opphevet, sa valutaanalytiker Sergey Romanchuk, ifølge FT.

Rublens styrking er også støttet av økte salg av den kinesiske renminbien fra den russiske sentralbanken, samt stigende energipriser.