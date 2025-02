Storebrand fikk skikkelig juling

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,6 prosent før den sluttet på 1.481,21 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,91 dollar, ned 1,4 prosent. Børsgiganten Equinor falt 4,1 prosent til 269,85 kroner i løpet av onsdagens handel.

Resultatsesongen er godt i gang, noe som gir utslag i enkeltaksjene på Oslo Børs.

– Mange av tallene har vært bra, men markedet har nok forventet en del mer av flere av de større selskapene. Se bare på hva som skjer med Storebrand, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen.

Storebrand falt hele 9,3 prosent til 124,40 kroner etter selskapets kvartalspresentasjon. Konsernresultatet endte på 1,1 milliarder kroner i kvartalet, opp 46 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge estimater som selskapet selv har hentet inn, ventet analytikerne et konsernresultat på 1,2 milliarder kroner. Styret foreslår ifølge rapporten et ordinært utbytte på 4,70 kroner pr. aksje for 2024.

Aker BP falt 3,3 prosent til 249,10 kroner etter å ha lagt frem sine fjerdekvartalstall. Oljekjempen øker utbyttet med fem prosent, og vil nå dele ut rett under 4,5 milliarder kroner til aksjonærene. Driftsresultatet kom som ventet inn på 2,0 milliarder dollar, ned fra 3,2 milliarder dollar i samme periode i fjor.

– Produksjonsguidingen for 2025 er slik markedet hadde forventet, men det er interessant at selskapet ser betydelige muligheter for å øke produksjonen ytterligere mot 2030, sier analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets til Finansavisen.

Wallenius Wilhelmsen klatret 2,7 prosent til 96,00 kroner etter nyheten om utbytterekord. Selskapet har godkjent et utbytte på 524 millioner dollar, tilsvarende 5,9 milliarder kroner.

I fjerde kvartal omsatte SATS for 1,3 milliarder kroner, opp syv prosent fra samme periode året før, samtidig som EBITDA-resultatet økte med 37 prosent til 175 millioner kroner. Aksjen gikk opp 4,8 prosent til 29,60 kroner.

Elkems driftsinntekter steg med fem prosent til 8,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2024, mens EBITDA-resultatet endte på 1,16 milliarder kroner, en økning på 84 prosent fra året før. Styret foreslår et utbytte på 0,30 kroner pr. aksje. På Oslo Børs falt aksjen 5,8 prosent til 21,24 kroner.

Mowi falt 1,2 prosent til 216,30 kroner etter onsdagens kvartalspresentasjon. Selskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 2,7 milliarder kroner i fjerde kvartal, og nå varsler ledelsen et utbytte på to kroner pr. aksje.

Foreløpige estimater for regnskapsåret 2024 indikerer et betydelig negativt resultat for Aqua Bio Technology-konsernet. Nå planlegges en rekke omstruktureringstiltak. I løpet av onsdagen stupte aksjen 31,1 prosent til 1,94 kroner.