Inflasjonsspøkelset er tilbake

En rekke internasjonale børsindekser var ned onsdag, i kjølvannet av overraskende høye KPI-tall fra USA. Den årlige prisveksten har nå steget i fire måneder på rad og utgjorde hele 3,0 prosent i januar. På forhånd var nivået ventet å holde seg på 2,9 prosent. Samtidig bykset kjerneinflasjonen fra 3,2 til 3,3 prosent, mens konsensusestimatet lå på 3,1 prosent.

Rentederivatmarkedet priser nå inn en 27 prosent sannsynlighet for at Fed ikke kutter renten en eneste gang før nyttår, noe som for bare en uke siden ble regnet som 10 prosent trolig. Hovedsccenarioet, med en 40 prosent sannsynlighet, er imidlertid et rentekutt på 0,25 prosentpoeng.

Heienken-kursen bykset likevel 14 prosent. Den nederlandske bryggerigiganten leverte en organisk driftsresultatsvekst på 8 prosent i fjor, noe som var langt bedre enn både ledelsens guiding og analytikernes snittestimat. Sterk volumvekst bidro til overraskelsen, og selskapet tror de gode tidene vil fortsette i år – til tross for Trumps nye tollavgifter.

En annen hollandsk aksje, Ahold Delhaize, stupte 5 prosent. Supermarkedskjeden økte inntektene med 1 prosent fra fjorårets fjerde kvartal, men tjente likevel nesten 16 prosent mindre. Ledelsen spår 4-9 prosent inntjeningsvekst i år, mens driftsmarginen burde bli nær 4 prosent.

I USA var de store børsindeksene ned med rundt 1 prosent ved halv fem-tiden. Kraft Heinz falt 4 prosent, etter at den ikoniske ketsjup- og sennepsprodusenten meldte om et omsetningsfall på 4 prosent i fjerde kvartal. Også driftsresultatet skuffet. Toppsjefen snakket om et «utfordrende år», men la til at selskapets kostnadsdisiplin hadde «beskyttet lønnsomheten».

CVS Health, USAs største apotekkjede, steg derimot med mer enn 15 prosent. Både topp- og bunnlinjen i fjerde kvartal oversteg konsensusestimatet med en god margin, mens guidingen for 2025 var som ventet. CVS har gjennomgått en storstilt snuoperasjon i de seneste par årene, og nå blir resultatene synlige i konsernets regnskaper.