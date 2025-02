SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl: 08:00.



I 2024 fikk den største eieren i Wallenius Wilhelmsen, børsnoterte Wilh. Wilhelmsen Holding, nær 3 milliarder kroner i aksjeutbytte fra bilskipsrederiet og logistikkselskapet.

Styret i Holding har foreslått at generalforsamlingen vedtar et utbytte på 12 kroner pr. aksje og at det gis adgang til en tilleggsutbetaling på 8 kroner. I så fall vil aksjonærene få et samlet kontantutbytte på 892 millioner kroner.

Nedbetalte gjeld

– Hvordan verdier som er generert i egne selskaper og mottatt fra våre investeringer er benyttet beskrives i kontantstrømoppstillingen. I 2024 ble 121 millioner dollar tilbakeført til aksjonærer gjennom utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer, sier Wilh. Wilhelmsen Holdings informasjonsdirektør Ole Jakob Ytterdal til Finansavisen.

– Vi valgte å styrke balansen gjennom 165 millioner dollar i netto nedbetaling av gjeld. Videre har vi investert i egen virksomhet gjennom økte eierandeler i Edda Wind og i Treasure, sier Ytterdal.

Konsernsjef Thomas Wilhelmsen ser flere år med stabile utbytter fremover:

– Selv om usikkerhet fortsatt råder, spesielt med tanke på geopolitisk spenning og et uforutsigbart globalt handelsmiljø, har konsernet fortsatt kapasitet til å støtte og utvikle porteføljen samt levere stabile årlige utbytter, sier han.

«Sterke resultater»

I den siste tremånedersperioden i fjor hadde Wilh. Wilhelmsen Holding inntekter på 278 millioner dollar, opp med 9 prosent fra samme periode i 2023, men ned 6 prosent fra tredje kvartal.

Den maritime industrigruppen fikk et EBITDA-resultat på 37 millioner dollar, opp med 12 prosent fra samme periode i 2023, men ned fra 38 millioner dollar i tredje kvartal.

– Våre operative virksomheter fortsetter å levere sterke resultater med god årlig vekst. Sammen med de fortsatt høye bidragene fra våre strategiske investeringer i Wallenius Wilhelmsen og Hyundai Glovis, er det gledelig å se den sterke fremgangen mens vi fortsetter å bygge for fremtidig suksess, sier Thomas Wilhelmsen.