– Vi ble enige om å samarbeide tett, inkludert å besøke hverandres land. Vi har også blitt enige om at våre team skal starte forhandlinger umiddelbart, og vi vil begynne med å kontakte president Zelenskyj i Ukraina for å informere ham om samtalen – noe jeg vil gjøre med en gang, skriver Trump.

God forhandler

Steve Witkoff spilte en ledende rolle i forhandlingene mellom Israel og Hamas, også han vil bli delaktig i fredssamtalene mellom Russland og Ukraina.

– Jeg har bedt utenriksminister Marco Rubio, CIA-direktør John Ratcliffe, nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Waltz og ambassadør og spesialutsending Steve Witkoff om å lede forhandlingene, som jeg har stor tro på vil lykkes. Millioner av mennesker har dødd i en krig som aldri ville ha skjedd hvis jeg var president – men den skjedde, og derfor må den avsluttes. Ingen flere liv bør gå tapt!, skriver han.

NØKKELPERSON: Steve Witkoff skal være med å lede forhandlingene mellom Russland og Ukraina. FOTO: Bloomberg

I går kveld norsk tid ankom læreren Marc Fogel USA, etter å ha vært fengslet i Russland i flere år etter at han ble mistenkt for spionasje.

– Jeg vil takke president Putin for hans tid og innsats i denne samtalen, samt for løslatelsen i går av Marc Fogel, en fantastisk mann som jeg personlig ønsket velkommen i Det hvite hus i går kveld. Jeg tror denne innsatsen vil føre til en vellykket løsning – forhåpentligvis snart!, skriver Trump.

– Favoriserer Russland

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss har oppdatert seg på fredsforhandlingene Trump melder om og poengterer at Trump og Zelenskyj ikke har snakket mye sammen.

– Jeg hørte nettopp på Zelenskyj i et intervju med Economist. Der innrømmet han at han har hatt begrenset kontakt med Trump – de har kun hatt to korte telefonsamtaler. Da jeg hørte på Zelenskyj snakke med Lex Fridman før Trump ble innsatt, virket det som om Zelenskyj hadde store forhåpninger til Trump og til og med var nesten gode venner med ham, sier Næss til Finansavisen.

Videre mener Næss at det ser mørkt ut for at Zelensky og Ukraina kan bli en del av NATO.

– Det at Trump sender visepresident Vance til Zelenskyj, er heller ikke en god nyhet for ham. Tidligere i dag sa USA at det ikke var på tale å innlemme Ukraina i NATO, og at de bare måtte glemme Krym, sier investeringsdirektøren.

BEST FOR RUSSLAND: Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea mener fredsløsning i hovedsak favoriserer Russland. FOTO: Iván Kverme

Nøss peker på at USA har stor makt i forhandlingene på grunn av at de i stor grad finansierer Ukrainas krigføring.

– Samtalen mellom Putin og Trump gir jo håp om en fredsordning. Men det blir nok en ordning som i hovedsak favoriserer Russland. Trump kan jo styre dette noe, siden USA finansierer Ukraina i stor grad, sier Næss.

Hvis man ser mot Oslo Børs og Norge ser Næss umiddelbart negativt på Equinor og Kongsberg Gruppen på bakgrunn av nyheten.

– For norske aksjer kan dette være negativt for Kongsberg Gruppen samt Equinor. Det kan ramme Kongsberg Gruppen gjennom forsvarsleveranser – eller forventninger knyttet til slike – og Equinor på grunn av gassprisene, sier forvalteren.