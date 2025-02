Næringsbanken i Moelv ble startet i 2018 som en bank spesialisert på små og mellomstore bedrifter i Innlandet. Banken opplevde rask vekst da etterspørselen i hyttemarkedet skjøt i været under pandemien, men står nå overfor betydelige utfordringer på flere fronter.

I fjerde kvartal fikk banken et negativt resultat etter skatt på 97,5 millioner kroner, mot et positivt resultat på 17,1 millioner kroner året før. Det tilsvarer en annualisert egenkapitalavkastning på minus 43,4 prosent for kvartalet.

Resultatet før skatt var minus 121,1 millioner kroner, mot minus 16 millioner kroner i fjerde kvartal 2023.

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var 23,4 millioner kroner i kvartalet, ned fra 42,3 millioner kroner året før. I kvartalsrapporten skriver banken at nedgangen i stor grad skyldes en nedbygging av utlånsporteføljen i perioden.

Store mislighold

Nedskrivninger og tap på utlån og garantier utgjorde 140,1 millioner kroner, opp fra 44,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2023.

Næringsbanken deler porteføljen inn i tre trinn: Trinn én er friske utlån, trinn to er utlån med vesentlig økt kredittrisiko, og trinn tre er engasjementer som allerede er misligholdt.

Ved utgangen av fjoråret hadde banken brutto utlån på 2,48 milliarder kroner. Av dette anses kun 481 millioner kroner som friske. Hele 960 millioner kroner er i trinn to, mens 1 milliard kroner er definert som misligholdt (trinn 3).

Næringsbanken (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Nettoinntekter 39,0 49,6 Resultat før nedskrivning og tap 19,0 28,1 Resultat før skatt −121,1 −16,0 Resultat etter skatt −97,5 17,1

Med andre ord utgjør misligholdte lån 40,7 prosent av brutto utlån, opp fra 21,4 prosent på samme tid i fjor.

«Banken observerer at langvarige økonomisk krevende forhold – spesielt innenfor eiendom og eiendomsutvikling i bankens geografiske nedslagsfelt – preger en større del av utlånsporteføljen. Dette gjør seg utslag i at banken forventer at flere kunder vil få problemer med å gjøre opp sine forpliktelser, og dermed har blitt definert som UTP», heter det i rapporten.

UTP defineres som engasjement med betalingsutfordringer (Unlikely-To-Pay).

NY SJEF: Johan Linn er adm. direktør i Næringsbanken. Foto: Næringsbanken

Mange endringer

Næringsbanken har vært gjennom omfattende endringer de siste årene, inkludert både utlånsstopp og kriseemisjoner. I løpet av 2023 ble store deler av styret, ledelsen og organisasjonen byttet ut.

I februar samme år tok Johan Nilsen Linn over som adm. direktør etter Hans Skjeldberg, som kun hadde sittet noen måneder i stillingen. Ola Limoseth overtok rollen som styreleder i fjor etter Pål Svenkerud.

Nå har Næringsbanken skiftet fokus fra Innlandet til Oslo, med mål om å dreie utlånsporteføljen mot hovedstaden.

«Strategiarbeidet høsten 2024 legger vekt på fortsatt arbeid med risikoreduksjon av bankens balanse og samtidig utlån til nye kunder», heter det i rapporten.