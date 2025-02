Blandet på Wall Street – Trump starter fredsforhandlinger

Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York børsen er blandet torsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen er opp 0,2 prosent. Dow Jones er ned 0,4 prosent, mens S&P 500 er ned 0,2 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 er ned 0,8 prosent til 2.257 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,63 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1 prosent til 15,86.

Equinor-aksjen faller med 6,1 prosent på Wall Street.

Inflasjon

Inflasjonen i USA var på 0,5 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis i januar, viser ferske CPI-tall fra amerikanske Bureau of Labor Statistics onsdag. Måneden før var inflasjonstallene henholdsvis 0,4 og 2,9 prosent.

På forhånd var det ventet at prisveksten på månedsbasis ville avta til 0,3 prosent, mens årsveksten var ventet å holde seg på 2,9 prosent, ifølge Trading Economics. Bloomberg poengterer at «ingen» i deres sammenstilling av estimater hadde ventet 0,5 prosent.

– Vareprisene stiger igjen, i tillegg til at tjenesteprisene holder seg høye. Dermed går det neppe mot en inflasjon ned mot 2,0 prosent. Fed vil måtte diskutere rentehevinger, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets.

Fredsforhandlinger

Onsdag kveld melder president Donald Trump at han starter fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina umiddelbart.

– Jeg hadde nettopp en lang og svært produktiv telefonsamtale med president Vladimir Putin fra Russland. Vi diskuterte Ukraina, Midtøsten, energi, kunstig intelligens, dollarens makt og en rekke andre temaer. Vi reflekterte begge over våre nasjoners store historie og det faktum at vi kjempet så vellykket sammen under andre verdenskrig, og vi husket at Russland mistet titalls millioner av mennesker – og vi mistet også så mange!, skriver Trump på Truth Social.