Chevron vil si opp mellom 15 til 20 prosent av de ansatte i selskapet. Oppsigelsene starter i år, og de fleste kuttene vil være gjennomført innen utgangen av 2026. Ifølge Chevron har selskapet som mål å redusere kostnadene med mellom 2 og 3 milliarder dollar innen utgangen av neste år, det skriver CNBC.

– Vi tar ikke disse beslutningene lett, og vi vil støtte våre ansatte gjennom overgangen, sa Mark Nelson, visestyreleder i Chevron.

Selskapet leverte svakere resultater enn forventet i fjerde kvartal, blant annet på grunn av et tap på 248 millioner dollar i drivstoffvirksomheten, sammenlignet med et overskudd på 1,15 milliarder dollar året før. Dette skyldes fallende raffineringsmarginer.

– Ansvarlig lederskap krever at vi tar disse grepene for å sikre selskapets langsiktige konkurranseevne, for våre ansatte, aksjonærer og lokalsamfunn, sier Nelson.

I tillegg er Chevrons planlagte oppkjøp av Hess Corporation for 53 milliarder dollar fortsatt under voldgift etter en tvist med konkurrenten Exxon Mobil, noe som skaper usikkerhet rundt om og når avtalen vil bli gjennomført.