Wall Street blandet – Trump setter i gang fredssamtaler

Onsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 0,27 prosent til 6,051.93. Industritunge Dow Jones falt 0,5 prosent til 44,368.68. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,03 prosent til 19,649.95.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 15,84, ned 1,12 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,638 prosent.

Equinor-aksjen har svingt voldsomt i år og selskapet hadde enda en blodrød dag på børsen onsdag. Aksjen falt 5,67 prosent på Wall Street.

Inflasjon

Inflasjonen i USA var på 0,5 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis i januar, viser ferske CPI-tall fra amerikanske Bureau of Labor Statistics onsdag. Måneden før var inflasjonstallene henholdsvis 0,4 og 2,9 prosent.

På forhånd var det ventet at prisveksten på månedsbasis ville avta til 0,3 prosent, mens årsveksten var ventet å holde seg på 2,9 prosent, ifølge Trading Economics. Bloomberg poengterer at «ingen» i deres sammenstilling av estimater hadde ventet 0,5 prosent.

– Vareprisene stiger igjen, i tillegg til at tjenesteprisene holder seg høye. Dermed går det neppe mot en inflasjon ned mot 2,0 prosent. Fed vil måtte diskutere rentehevinger, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets.

Fredsforhandlinger

Onsdag kveld melder president Donald Trump at han starter fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina umiddelbart.

– Jeg hadde nettopp en lang og svært produktiv telefonsamtale med president Vladimir Putin fra Russland. Vi diskuterte Ukraina, Midtøsten, energi, kunstig intelligens, dollarens makt og en rekke andre temaer. Vi reflekterte begge over våre nasjoners store historie og det faktum at vi kjempet så vellykket sammen under andre verdenskrig, og vi husket at Russland mistet titalls millioner av mennesker – og vi mistet også så mange!, skriver Trump på Truth Social.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang, men har den seneste tiden falt tilbake.

Mars-kontrakten på WTI-oljen endte ned 2,44 prosent til 71,20 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for mars endte ned 2,28 prosent til 74,93 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president, men onsdag ble en svak dag for en rekke kryptovalutaer.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder. Onsdag endte bitcoin-prisen opp 1,83 prosent til 97.019 dollar.

Ethereum steg med 2,15 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg med 3,42 prosent.