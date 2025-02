Meglerhuset ABG Sundal Collier la frem tall for fjerde kvartal torsdag morgen.

Inntektene endte på 627,6 millioner kroner, opp fra 545,4 millioner i tilsvarende periode året før. Driftsresultatet steg fra 129,8 til 152 millioner, og resultatet før skatt endte på 159,4 millioner, opp fra 130,8 millioner.

– Generelt sett har det vært en stabil, god leveranse på tvers av selskapet, sier ABGs Norge-sjef, Kristian B. Fyksen.

– Den store svingfaktoren på årsbasis er gjeldsmarkedet, som vi har vært veldig fornøyd med. Der har aktiviteten og tallene vært veldig bra, sier han, og fortsetter:

– Med tanke på kapital som er hentet inn i private equity-sponsede gjeldstransaksjoner, har 2024 vært et rekordår. Vi har sett en rekordhøy andel av ikke-nordiske utstedere, og det er en betydelig økning i andelen internasjonale investorer som ønsker å bruke det nordiske kapitalmarkedet til å investere i obligasjoner. Her ser vi en klar positiv trend.

Han påpeker at Norge står for den største andelen av de over 220 milliarder som er hentet inn i det nordiske obligasjonsmarkedet.

– Vi fortsetter også å ha en veldig sterk posisjon på M&A, og vi hadde betydelige inntekter her også i 2024.

Tregt noteringsmarked

Markedet for børsnoteringer lar imidlertid fremdeles vente på seg.

– Vi så en økning i aktivitetsnivået i Sverige i fjerde kvartal. Det er for tidlig å si hvordan det kommer til å utvikle seg gjennom 2025, men det er positivt at det er en økning i aktiviteten fra et veldig lavt nivå i Sverige.

– Hva må komme på plass for at noteringsmarkedet skal ta seg opp?

– Det er veldig vrient å svare på, for jeg tror det er et sammensatt bilde.

ABG Sundal Collier (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 627,6 545,4 Driftsresultat 152 129,8 Resultat før skatt 159,4 130,8 Resultat etter skatt 116,9 98



«Spesielt i Sverige har vi nylig sett en økende pipeline av nye selskaper som vurderer børsnotering, og vi er håpefulle for en gradvis tilbakevending til mer normale aktivitetsnivåer i dette viktige segmentet for ABGSC.»

Sterkt for M&A

Aktiviteten i M&A, altså fusjoner og oppkjøp, var ifølge Ström tilfredsstillende både i kvartalet og gjennom året. Det var også megler- og analysevirksomheten.

«Når vi ser frem mot 2025, vil vi arbeide for å styrke vår markedsandel ytterligere, og vi ser med stor entusiasme frem til å utvide vårt tjenestetilbud gjennom den kommende lanseringen av vår Private Banking-virksomhet.»