Morrow Bank melder om netto renteinntekter på 335 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, opp fra 278 millioner kroner i samme periode året før. Totalt landet inntektene på rekordhøye 354 millioner kroner, stigende fra 286 millioner kroner i fjerde kvartal 2023.

Resultatet før skatt kom inn på 83,6 millioner kroner, 65 prosent høyere enn i samme periode året før.

Betaler første utbytte

For helåret 2024 kom rentenettoen inn på 1.210 millioner kroner, opp fra 1.020 millioner kroner i 2023. Resultatet før skatt gikk fra 206 til 281 millioner kroner.

– Med rekordhøye inntekter, forbedret kostnadseffektivitet og fallende utlånstap leverte vi betydelige aksjonærverdier med en totalavkastning på rundt 140 prosent for året, sier toppsjef Øyvind Oanes i en kommentar.

– Siden snuoperasjonen ble lansert tidlig i 2022 har vi redusert kostnadsprosenten fra 54 til bransjeledende 26 prosent, samtidig som vi har doblet utlånsporteføljen til 15,4 milliarder kroner og nå er i en posisjon til å betale utbytte for 2024, fortsetter han.

Styret foreslår et utbytte for 2024 på opptil 50 prosent av overskudd for 2024, det vil si 0,40 kroner pr. aksje.

Senker tapsprosenten

Samlede utlån på 15,4 milliarder kroner ved utgangen av 2024 var 31 prosent høyere enn på samme tid året før. Veksten har vært særlig sterk i Sverige og Finland. Banken har i dag 45 prosent av utlånene i Finland, 36 prosent i Sverige og 19 prosent i Norge.

I fjerde kvartal 2024 ble det satt av 179,2 millioner kroner til tap på utlån, sammenlignet med 155,3 millioner kroner i samme periode året før. Tapsprosenten som falt fra 5,4 til 4,6 prosent forklarer Morrow Bank med en stabilisert utlånsvekst, nylige oppkjøp av modne utlånsporteføljer med lavere kredittrisiko og iverksettelse av en strengere utlånspolitikk etter andre kvartal 2023.

Videre leverte banken 10,1 prosent avkastning på målkapitalen (return on target equity, ROTE) i 2024.

Morrow Bank guider rundt 5 prosent årlig organisk utlånsvekst, en rundt 23 prosent i kostnadsprosent og 12-14 prosent avkastning på målkapitalen ved utgangen av 2026.

Flytter til Stockholm

Banken har levert en banksøknad til Finansinspektionen i Sverige, og venter en avgjørelse i andre kvartal. Planen er å starte en svensk operasjon, og overføre noteringen til Nasdaq Stockholm tidlig i 2026.

– Utsiktene ser lovende ut. De makroøkonomiske forholdene i Norden bedres, med fallende renter og fornyet BNP-vekst i sikte. Disse trendene støtter stabile til økende netto rentemarginer, fortsatt reduksjon i utlånstap og høyere risikojustert avkastning, sier banksjef Oanes.

– Tilpasningen av våre kapitalkrav til svenske konkurrenter ventes å øke vår avkastning på målkapital til så mye som 20 prosent, noe som vil skape ytterligere verdier på mellomlang sikt, fortsetter han.