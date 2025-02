Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen torsdag:

Det norske teknologiselskapet Kezzler setter stempel på halvparten av verdens konsumvarer. Nå henter det 300 millioner kroner til storoppkjøp i USA.

I emisjonen øker Veritas til å bli største eier i Kezzler ved å stille med 200 millioner. Styreleder Erik Langaker går inn med 10 millioner for å befeste sin eierandel. Han sier kjøpet av amerikanske Scanbuy er innvannende for Kezzler, og at det gjør dem dobbelt så store.

Stjerneforvalterne Robert Næss i Nordea og Audun Wickstrand Iversen i DNB er såpass uenige om Tesla at de nå inngår et veddemål med en kasse vin i potten.

Iversen har lastet opp med Tesla i fondet sitt og mener aksjen skal dobles innen ett år. Han er overbevist om at selvkjørende taxier med Tesla-logo vil kjøre rundt om ikke altfor lenge. Dette har Næss ingen tro på. Han er skråsikker på at Tesla blir utkonkurrert på selvkjøring.

Norge gjør alt man ikke skal gjøre, og må slutte med selvskadingen. Det mener Henrik Mitelman, kommentator i den svenske avisen Dagens Industri.

Han sier Norge med formuesskatten kopierer fiaskoer. Jo mer han ser på konsekvensene formuesskatten ga Sverige, desto mer bekymret blir han for Norge. Hans klare oppfordring til norske politikere, uansett politisk ståsted, er å bare fjerne skatten.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at norsk politikk ikke har forandret seg en millimeter.

Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha oss til å tro det er hvordan han styrer «i vanskelige tider» som gir Ap et så stort oppsving i oppslutningen, og han er glad for at han nå ligger ett prosentpoeng foran Erna Solberg når det gjelder hvem folket vil ha som statsminister.

Det som har skjedd, er at Senterpartiet trakk seg fra regjeringen og at Jensus Kristus ble finansminister. Gode sjakktrekk, men ikke politikk, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Link Mobility: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00

Smartoptics: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 10.00, webcast

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 16.30

Aker Horizons: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

B2 Impact: Kl. 07.00, audiocast kl. 08.30

BEWi: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 10.00, webcast

Cloudberry Clean Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Elmera Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00