Med unntak av i Kina, stiger de asiatiske børsene bredt torsdag morgen.

I Japan er Nikkei opp 1,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,33 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot tilbake 0,15 prosent, CSI 300 er ned 0,15 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg 1,79 prosent.

Kospi i Sør-Korea stiger 1,15 prosent, og i India er Nifty 50 opp 0,64 prosent.

Indias statsminister Narendra Modi reiser til USA for samtaler med president Donald Trump og hans administrasjon. Det forventes å dempe trusselen om gjensidige tollsatser.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia har torsdag satt ny rekord intradag, og er nå opp 0,06 prosent.

Wall Street

På Wall Street endte den brede S&P 500-indeksen ned 0,27 prosent til 6,051.93 onsdag kveld. Industritunge Dow Jones falt 0,5 prosent til 44,368.68, mens teknologiindeksen Nasdaq klatret 0,03 prosent til 19,649.95.

Ferske nøkkeltall viste at inflasjonen i USA var på 0,5 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis i januar. På forhånd var det ventet at prisveksten på månedsbasis ville avta til 0,3 prosent, mens årsveksten var ventet å holde seg på 2,9 prosent, ifølge Trading Economics. Bloomberg poengterte at «ingen» i deres sammenstilling av estimater hadde ventet 0,5 prosent.