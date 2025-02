Oslo Børs åpnet ned torsdag, men like før kl. 11 snudde stemningen.

Kl. 11.30 står hovedindeksen i 1.482,29, opp 0,07 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,6 milliarder kroner.

Kraftig opptur

Styret i Kjell Inge Røkkes karbonfangstsatsing, Aker Carbon Capture, kom onsdag ettermiddag med en gladmelding. De har nemlig bestemt at mesteparten av pengene fra salget av 80 prosent av virksomheten til amerikanske SLB i mars i fjor skal deles ut til eierne i form av et ekstraordinært utbytte.

Aksje fyker nå opp voldsomme 18,76 prosent til 7,69 kroner.

Analytiker Jonas Fremming i SpareBank 1 Markets mener nå at det er plenty av oppside i Aker Carbon Capture-aksjen.

Storaksjonær Castellum kjøper akkurat nok aksjer til å eie mer enn en tredjedel i Entra . De har dermed også lagt inn bud på 110,40 kroner på de resterende aksjene – men majoritetseier Balder aksepterer ikke budet. Entra-aksjen stiger etter nyheten, og er nå opp 6,18 prosent til 116,80 kroner.

Norske Skog styrkes 12,14 prosent til 22,90 kroner. DNB Markets-analytiker Johannes Grunselius mener nå at det er tre gode grunner til at Norske Skog-aksjen vil bli en børsvinner det kommende året, og spår aksjen opp 50 prosent.

Øverst på vinnerlisten finner vi KMC Properties, som stiger voldsomt for tredje dag på rad. Aksjen er torsdag opp 31,48 prosent til 0,36 kroner på solid omsetning. Hittil i år har den steget 650 prosent, uten at det har kommet børsmeldinger fra selskapet siden november.

I rødt

Kongsberg Gruppen faller 0,79 prosent til 1.126,00 kroner, og har på det laveste i dag vært omsatt for 1.081,00 kroner. Onsdag kveld ble det kjent at Donald Trump og Vladimir Putin har bestemt seg for å starte forhandlinger om Ukraina umiddelbart.